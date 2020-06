Adeu a un curs escolar agredolç

Un gremi, el de la docència, amb agendes pautades hermèticament de setembre a juny, que pren decisions a tres, sis i nou mesos vista perquè totes les activitats quadrin, s'ha trobat, de sobte, amb el desconcert de protocols inimaginables que els han fet caure totes les programacions. El tercer trimestre del curs ha estat el de la confusió, mentre que la posada en marxa del pròxim curs és, avui, incerta per als centres educatius. El Departament d'Educació ha fixat la data d'inici del curs escolar 2020-2021 el 14 de setembre i cada centre ha d'elaborar un pla de retorn. La tornada a les aules, però, pot ser gradual, o bé que no tots els cursos tornin alhora o que tots els centres obrin el mateix dia.

Així es preveu la tornada a l'escola al setembre: les classes seran presencials, excepte si l'evolució de la pandèmia o la falta d'espais obliga a planificar un model mixt; el nombre d'aules es podrà ampliar utilitzant menjadors, biblioteques, sales temàtiques, gimnàs... també es pot recórrer a espais públics municipals, com biblioteques, pavellons poliesportius o centres culturals; s'han de reduir al màxim els desplaçaments dels alumnes pel centre, sent el professor el qui vagi d'aula en aula; fins a 4t de Primària, a la classe hi pot haver quinze o, com a màxim, vint alumnes, sense distanciament ni mascareta, però a partir de 5è la distància entre ells ha de ser almenys d'1,5 metres i l'ús de mascareta serà obligatori si no es pot respectar aquest distanciament; la comunicació amb les famílies serà per telèfon, correu electrònic o correu ordinari; es permet menjar dins l'aula, i hi haurà un equip covid per centre, que vigilarà que es compleixin les mesures, a més d'una sala per aïllar possibles casos de coronavirus.



Ni abraçades ni emocions

Queda un regust agredolç en el final del curs 2019-2020. Ni cançons, ni abraçades, ni emocions, ni gelat. L'esperada graduació dels joves de 6è de Primària, de 4t d'ESO, de 2n de Batxillerat... no ha estat possible. O sí, fent ús d'Internet per celebrar les tradicionals dinàmiques de comiat del curs. El tercer trimestre ha estat marcat per la confusió. Fer classes sense anar classe, improvisacions, exàmens no presencials, actualitzacions de software i tutorials per aprendre a impartir la lliçó online. Mestres i professors s'han arremangat en matèria tecnològica per mantenir el currículum del curs al dia, però, com amb tot, uns amb més habilitats que altres. Mentrestant, a l'altra banda de la pantalla, a bona part de l'alumnat, no li ha resultat fàcil entendre que estar-se a casa no significava estar de vacances.