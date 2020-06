Les platges de la Costa Brava inicien l'estiu amb més seguretat

La Costa Brava disposa de 220 quilòmetres de litoral mediterrani, amb 245 cales i platges repartides entre vint-i-dos municipis gironins que són aptes per al bany i ofereixen serveis i propostes nàutiques, esportives, lúdiques i de restauració als seus usuaris: banyistes, parelles i grups reduïts, famílies, esportistes i persones amb diversitat funcional, entre altres.

A partir de l'1 de juny, data en què es va iniciar la temporada de bany a la costa gironina en l'atípic estiu del 2020 a causa del coronavirus, l'accés a les platges s'ha vist afectat. Malgrat tot, els municipis han dut a terme un esforç ingent per adequar els seus espais públics i la reobertura i recuperació de les platges s'ha anat reactivant gradualment.

L'Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) i el Departament d'Interior de la Generalitat han establert una sèrie de protocols de reobertura de les platges que cada municipi adapta a les seves particularitats i espais, seguint sempre les recomanacions d'aquests organismes. Els municipis costaners gironins, grans pols d'atracció turística, han aplicat diferents criteris pel que fa a control d'accés a les platges, aforament, limitacions d'accés o permanència a la platja, freqüència de neteja del mobiliari urbà, activitats permeses o informació sobre mesures de seguretat.

A la normativa general s'afegeixen les mesures bàsiques d'autoresponsabilitat dels mateixos usuaris de les platges: distància social als diferents espais, usos dels serveis públics com dutxes o lavabos, neteja de les mans i ús de la mascareta.



Protocols i mesures per a l'accés a platges

Pel que fa al control d'accés i la informació als banyistes, gran part dels municipis procediran a col·locar panells informatius en diferents punts on s'especificaran les mesures preventives que cal seguir (distància social, ús de mascaretes, etc.). D'altres localitats -com Blanes, Cadaqués, Platja d'Aro, l'Escala, Palamós o Sant Feliu de Guíxols- disposaran, a més, d'agents cívics, informadors i/o controladors de platja que orientaran els usuaris i resoldran dubtes. Municipis com Llançà o Blanes oferiran també aquesta informació a través de les seves xarxes socials.

Quant a la limitació d'accés o de permanència a la platja, en la majoria de municipis no hi haurà limitacions sempre que es puguin mantenir les distàncies correctament i no se superi l'aforament total de l'espai, fet que podria comportar el tancament de l'accés a la platja en qüestió. A les platges de Cadaqués i Lloret de Mar sí que es limitarà l'aforament, que anirà variant en funció de l'evolució de la pandèmia, i en el cas de Lloret es controlarà mitjançant agents cívics i treballadors de Protecció Civil. En el cas de les platges de Calella, Llafranc i Tamariu, a Palafrugell, també es regularà l'accés a causa de les seves reduïdes dimensions.

Als municipis de Lloret de Mar i Castell-Platja d'Aro-s'Agaró, les platges es dividiran en sectors, amb aforament específic per a cada sector en concret.

Pel que fa a la neteja dels espais comuns o del mobiliari urbà (dutxes, lavabos, etc.) es durà a terme diversos cops al dia, tal com marca la legislació vigent.

En el cas de les activitats de lleure, esportives i nàutiques, es continuaran desenvolupant les principals activitats (caiac, paddle surf, creuers, etc.) sempre respectant els aforaments, les distàncies i les mesures higièniques marcades.

En el retardat inici de la temporada alta turística a la Costa Brava, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona esmerça esforços per promocionar un dels principals actius de la destinació: les platges de la Costa Brava. Les platges gironines es conceben com a espais actius i dinàmics i es treballa per divulgar-ne els serveis i productes. Actualment, s'estan incorporant les normes i mesures amb què les destinacions costaneres es disposen a rebre els seus visitants. L'objectiu és oferir una bona acollida i atenció als visitants, a través d'informació útil i de les mesures sanitàries i de seguretat aplicades. Tanmateix, anualment el Patronat de Turisme publica un mapa específic que ofereix informació de 67 platges gironines.

Les destinacions i les empreses col·laboren estretament en la divulgació de continguts i informacions que facilitin i ofereixin una estada tranquil·la i segura als visitants en una temporada atípica.



Actuacions particulars per municipis

A més de les normes generals, cada municipi adapta la normativa a les seves particularitats. A continuació es detallen algunes mesures específiques o aspectes que cal tenir en compte en diversos municipis:



L'Escala

Control de la normativa per agents informadors i col·locació de panells informatius.

L'Ajuntament pot limitar l'accés, l'aforament i la permanència a la platja.

Seguint la normativa del comerç minorista i els vehicles, per a la pràctica de les activitats esportives, nàutiques i de lleure s'han de desinfectar els materials i les plataformes abans de cada ús.

Set platges amb certificació EMAS i ISO 14001.



Castelló d'Empúries - Empuriabrava

S'instal·len cartells informatius que recorden el manteniment de la distància de seguretat. També hi haurà agents cívics que facin aquesta tasca informativa.

No hi haurà control ni limitacions d'accés o permanència a la platja.

Neteja: les dutxes i els rentapeus es netegen dos cops al dia; les passeres i la resta de mobiliari, un cop al dia; els lavabos públics, cada dues hores.

Activitats: s'instal·larà el parc aquàtic inflable amb control d'aforament i manteniment de distàncies; l'escola de vela de la Muga ja està oberta amb el protocol que marca la Federació i els esports de windsurf i kitesurf amb els corresponents protocols.

Bandera blava, ISO 14001, "Q" de Qualitat Turística i EMAS per a la platja d'Empuriabrava.



Roses

No hi ha control ni limitacions d'accés o permanència a la platja.



Cadaqués

S'instal·len cartells que recullen les normes que cal seguir en diversos idiomes. Hi ha dos agents cívics que recordaran aquestes normes.



Blanes

Cartells informatius, actualització constant sobre l'estat de les platges a les xarxes socials, grups de WhatsApp i controladors de platja.

Es limitarà l'accés si no es poden mantenir les distàncies. No hi ha previst temps de permanència a les platges.

La neteja és diària, tant de la platja com de les instal·lacions comunes. Si no es poguessin dur a terme les neteges dels lavabos que marca el protocol sanitari, es tancarien.

Se seguiran fent les activitats aquàtiques que es desenvolupen al poble, com són bateigs de vela, caiac, creuers, windsurf, busseig, paddle surf... respectant els aforaments, les distàncies i les mesures higièniques i sense poder utilitzar les dutxes comunes.

Bandera blava a tres platges de Blanes i al Club de Vela.



Lloret de Mar

Es divideixen les platges de Lloret i Fenals per sectors (gent gran, nuclis familiars i adults joves) per separar els grups de risc i se'n limitarà l'aforament. Aforament màxim de 15.028 persones a la platja de Lloret i de 10.099 a la de Fenals.

Es controla l'accés mitjançant un equip de seguretat i vigilància de platges format per 35 professionals

Es realitza un control actiu dels aforaments amb un sistema de videovigilància amb càmeres IP desenvolupades per Telefónica Mediterráneo.

Es mantenen les guinguetes de la platja i s'ofereixen diferents propostes d'activitats a través del programa de dinamització de platges.



Tossa de Mar

Reforç del servei de vigilància. S'ha implantat un perímetre d'estaques de fusta i cordes a la platja Gran i s'han definit zones d'accés.

No hi ha limitacions quant a aforament. Quan s'observi una saturació de la platja es tancaran els accessos.

S'han implantat nous cartells. Els vigilants de platja duran a terme tasques informatives.

Neteja: a les platges del nucli es disposarà d'un servei en exclusiva durant l'horari de socorrisme, encarregat de la neteja continuada de banys públics, dutxes, rentapeus...

Activitats: lloguer de patins i caiacs, escoles nàutiques, submarinisme, excursions. Cada activitat disposa de les seves mesures de control.

Dues banderes blaves a la platja Gran i la Mar Menuda.



Sant Feliu de Guíxols

Informació als usuaris mitjançant cartells i informadors.

Es controlarà l'aforament d'una manera aproximada. No hi haurà control de permanència.

Neteja: dues vegades al dia.

Activitats: escoles d'activitats nàutiques, lloguers de caiacs i patins. Aforament, neteja i desinfecció del material, d'acord amb el protocol establert per la Direcció de Polítiques de Muntanya i el Litoral.

Dues banderes blaves.



Castell-Platja d'Aro-s'Agaró

Es divideixen per sectors les platges i es marca l'aforament de cada sector.

S'instal·len cartells amb mesures preventives i de distanciament social.

No hi haurà limitació de permanència. La limitació d'accés dependrà de si s'assoleix l'aforament de cada sector de platja.

Neteja: diverses vegades al dia; com a mínim, la que estipulin les ordres del Ministeri de Sanitat.

Les mesures de control de les activitats nàutiques (caiacs, creuers turístics, torpedo bus, motos aquàtiques) seran les que estipulin les ordres del Ministeri de Sanitat.

Banderes: cala Rovira: bandera blava, SICTED, "Q" de Qualitat Turística; platja Gran: bandera blava, SICTED, "Q" de Qualitat Turística; Sa Conca: bandera blava, SICTED, "Q" de Qualitat Turística.



Calonge-Sant Antoni

Hi ha informadors per atendre dubtes i recordar la normativa als usuaris.



Palamós

Hi haurà informadors a peu de platja per orientar la gent, a banda dels socorristes.

També s'instal·laran cartells informatius a totes les platges en diferents idiomes on s'expliquin els protocols de seguretat i higiene que cal seguir, així com la normativa d'ús de dutxes i rentapeus.

S'han condicionat i millorat platges com la Fosca o Castell, afectades pel temporal Glòria.



Mont-ras

Col·locació de rètols/cartells per informar els banyistes sobre les normes.

La platja del Crit no té serveis a causa del seu difícil accés.

Calella de Palafrugell-Llafranc-Tamariu:

Es fixa un màxim d'usuaris per a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu, per les seves reduïdes dimensions.

Es disposa d'una sèrie de vigilants per dur a terme les tasques de control i informació als usuaris.



Pals

Col·locació de cartells informatius en diferents idiomes i contractació de vigilants en coordinació amb la policia local.

Neteja: segons marqui la legislació vigent en cada moment (aprox. 4-6 vegades).