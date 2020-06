La màgia del paisatge viu i canviant del Parc Natural dels Aiguamolls

L'Empordà, el conjunt de les dues comarques que porten aquest nom, té la sort de gaudir d'una de les concentracions d'espais naturals protegits més important de la mediterrània occidental. Des del cap de Creus fins a les Gavarres, passant per l'Albera, les Medes i el Baix Ter, l'oferta de biodiversitat és destacable i, al mateix temps, molt fràgil.

Entre aquest territori impagable hi ha el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, situat al cor de la part terrestre de la badia de Roses, una barreja de llacunes, cortals, pastures i recs d'aigua salabrosa. Salvats de la voràgine urbanitzadora dels anys seixanta i setanta, els Aiguamolls són avui un paradís de verdor, refugi de tota mena d'animals i espai de lleure i contemplació per als humans.

Ho hem escrit altres vegades. La primavera és temps de poesia i de colors, portada d'entrada a l'estiu que acabem d'encetar. El paisatge empordanès emprèn una mutació remarcable en aquesta època. Aquest fet és especialment visible a les terres fèrtils i humides que voregen el centre de la badia de Roses, banyades per les desembocadures dels rius la Muga i el Fluvià, un ter­ritori amb història pròpia que els grecs, primer, i els romans, després, van descobrir ja fa moltes centúries.

Des de la vila comtal

En una punta d'aquest petit país, hi trobem Castelló d'Empúries, una vila comtal que conserva encara tots els vestigis de la seva capitalitat medieval. Passejar pel centre històric és fer un viatge a través del temps.

Castelló d'Empúries es troba dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que destaca per la gran varietat d'aus que hi nien, amb més de tres-centes espècies censades. A l'Ecomuseu-Farinera, s'hi pot visitar l'espai Empordana't, el centre d'interpretació dels tres parcs naturals que hi ha a l'Alt Empordà.

El seu veïnatge amb Sant Pere Pescador està reforçat per aquest nexe d'unió que és el Parc Natural dels Aiguamolls, l'epicentre del qual és el centre d'informació del Cortalet. Més cap a Sant Pere Pescador, hi ha les torres del Matà, un observatori privilegiat sobre la badia de Roses i tota la plana empordanesa.

A peu o amb bicicleta, podrem arribar fins al riu Fluvià, font de biodiversitat faunística i vegetal, i Sant Pere Pescador, un acollidor poble agrícola i turístic que ens convida a gaudir de la natura i de moltes activitats de lleure i esbarjo. Les dunes de les platges de llargs sorrals, els cortals i els camps de conreu, les llargues fileres de fruiters i el caràcter rural de la zona, donen un aire especial a aquest territori que gaudeix d'una àmplia oferta gastronòmica i d'allotjament, amb alguns dels càmpings més ben considerats en l'àmbit europeu.

Pel camí podrem contemplar algunes edificacions singulars, com la capella de Sant Antoni de marcada devoció dels agricultors i ramaders de la zona, o l'imponent edifici del Cortal Avinyó, el lloc de descans durant anys de la reconeguda família Barraquer. Si voregem el Fluvià per qualsevol de les seves dues ribes, podrem observar els ocells que hi fan vida, especialment a la vora de l'Illa de Caramany o a la reserva del Mig de dos Rius.De Sant Pere en podem dir moltes coses bones però, sobretot, no deixeu de tastar la seva excel·lent fruita.



Un Parc confinat

Durant aquestes llargues setmanes de confinament, el Parc ha seguit diverses etapes de reobertura, mantenint tancats els aguaits, el centre d'informació i reduint el nombre de visitants. Amb la represa , els aiguamolls esperen recuperar el seu batec.