Defensem el Tren de l'Empordà protesta per la supressió d'un tren matinal

L'associació Defensem el Tren de l'Empordà ha tornat a fer sentir la seva veu. Ho ha fet per protestar per "la brutal injustícia" de suprimir l'estratègic tren MD de la línia R11 que sortia de Portbou a les 06.19 hores del matí. Segons han fet públic des de l'associació: "Una vegada més es posa de manifest que l'Estat espanyol i, particularment el trinomi Fomento/Renfe/Adif, no creu en la mobilitat sostenible i social, i prefereix donar un fort cop de destral contra l'equilibri territorial al'Alt Empordà."

En aquest sentit, l'associació afirma no entendre "aquesta supressió quan, per exemple, l'Estat francès i, particularment, la Regió d'Occitània està fomentant, amb fortes inversions públiques, el tren convencional, amb mesures socials com "el tren a un Euro" o "el tren a cinc euros" i,a més, es porta a terme una veritable campanya publicitària pública a favor del tren convencional, en uns moments crítics en què caldria reforçar el transport públic amb motiu de la crisi econòmica social i climàtica". Afegeixen, també, que aquí "es fa tot el contrari". Segons ells, "es discrimina el ferrocarril convencional i es pretén destruir-lo perquè tothom es passi a la mobilitat insostenible del vehicle privat supercontaminant". Tampoc diuen entendre que les fronteres viàries amb l'Estat francès s'hagin obert el 21 de juny i, per contra, les fronteres ferroviàries hagin d'esperar fins a l'1 de juliol.

L'associació empordanesa fa un clam als representants polítics de la comarca i Girona, així com els Ajuntaments, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la Diputació de Girona, la Generalitat i la societat civil empordanesa i gironina (sindicats, patronals, Cambra de Comerç, i d'altres) perquè "portin a terme les justes, imprescindibles i necessàries accions politiques, socials i reivindicatives per tal de restaurar la dignitat ferroviària i exigir una veritable modernització de la estratègica i transfronterera, línia del tren convencional R11, especialment en el tram entre Figueres / Portbou / Cervera de la Marenda."