Els comerços de la Jonquera comencen a rebre els primers clients francesos després de la reobertura de la frontera

Els comerços de la Jonquera han començat a rebre els primers clients francesos després de la reobertura de la frontera. Tot i que es temia una baixada massiva de ciutadans des de la Catalunya Nord cap a la localitat alt-empordanesa, al final no ha estat així i el pas d'El Pertús no ha registrat grans aglomeracions. La majoria de francesos que han creuat la frontera per anar a la Jonquera ho han fet per comprar alcohol, tabac i aliments, ja que són productes molt més econòmics que a l'altra banda de la frontera. Durant tot el matí la policia francesa ha aturat els qui entraven a la Catalunya Nord, en canvi la Policia Nacional s'ha retirat a quarts de vuit del matí. A l'autopista AP-7 la circulació també ha estat fluïda entre els dos països.