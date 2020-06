A partir del mes de setembre, la Clínica Santa Creu de Figueres serà gestionada per la Fundació Salut Empordà (FSE), gràcies a un acord estratègic i històric que busca garantir la continuïtat d'aquest centre emblemàtic de l'Alt Empordà. El fet que la Santa Creu i la FSE sumin esforços permetrà dotar la comarca d'una infraestructura sanitària més completa, de més qualitat i innovadora, gràcies a la cooperació dels sectors públic i privat i a l'optimització dels recursos. L'objectiu final és millorar l'atenció a tots els habitants de l'Alt Empordà i garantir l'assistència a mutualistes i clients d'asseguradores.



gràcies a les sinergies que es crearan amb la Fundació. A mig termini, el centre disposarà de més especialitats, més places d'hospitalització i d'equips multidisciplinaris de tractament i diagnòstic (en àmbits concrets com poden ser l'atenció a la vellesa, a la dona o en medicina esportiva). També es treballa per a preservar l'atenció immediata i, a llarg termini, en la consolidació d'una oferta sanitària diferenciada per al sector turístic de l'Alt Empordà, aprofitant el segell internacional de què disposa l'Hospital de Figueres (Medical Travel Quality Alliance).Representants de les dues entitats amb l'alcaldessa de Figueres. Foto: Fundació Salut Empordà.