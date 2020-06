La Piscina Municipal de Roses reobre el proper dilluns primant les mesures higièniques i la seguretat dels usuaris

La Piscina Municipal de Roses reobre les seves instal·lacions als usuaris a partir del proper dilluns, 22 de juny, aplicant un pla de contingència per minimitzar riscos sanitaris i oferir una pràctica esportiva segura i de qualitat. L'únic espai que romandrà fora de servei serà la zona spa (sauna, bany de vapor, jacuzzis i solàrium), mentre que tant la zona de piscines com les sales esportives reobren, amb aforaments limitats, sistema de franges horàries i un estricte compliment de les mesures d'higiene i seguretat establertes.

El sistema de reserva que es posarà en marxa a partir de dilluns permetrà evitar esperes, cues i desplaçaments innecessaris als usuaris. Funcionarà mitjançant l'assignació de franges horàries esglaonades per tal d'evitar l'acumulació d'usuaris en el moment d'accés, així com amb capacitats màximes en els diferents espais. Així, les piscines oferiran períodes de 45 minuts de temps real de pràctica esportiva (amb 20 places màximes per franja horària en el cas de la piscina profunda i 10 a la poc profunda). La sala fitness permetrà 50 minuts d'esport amb una ocupació màxima de 20 places per franja. També es reprenen les activitats dirigides del pack fitness, en aquest cas amb aforaments de 8 a 13 places i classes de 30 a 50 minuts, segons el tipus d'activitat.

Les reserves es poden realitzar online a través de la pàgina web piscinaroses.cat o de l'APP EntRena't. També es faran reserves telefòniques per a aquelles persones amb dificultats per fer-ho en línia. Es poden enllaçar 2 reserves seguides per ampliar el temps d'entrenament, tenint en compte que com a màxim es poden tenir 3 reserves en curs.

Paral·lelament, l'equipament posa en marxa un protocol de seguretat i higiene addicional amb reforç del servei de neteja, desinfecció ambiental a través de radicació UVC durant les nits, el control estricte de l'aigua de les piscines amb més hores de funcionament de la radiació ultraviolada i, si cal, una major dosi de desinfectant (sempre dins el marc normatiu). Altres mesures són la substitució de l'accés per empremta dactilar per un sistema de xip, la instal·lació de dosificadors de gel hidroalcohòlic en diferents punts de la instal·lació i la col·locació d'una catifa de desinfecció de calçat en l'accés a les instal·lacions.

Es recorda als usuaris que caldrà l'ús de mascareta en els espais comuns (vestíbul, vestidors, passadissos...), que es podrà treure durant la pràctica esportiva mantenint la distància de seguretat. Caldrà igualment complir normes degudament senyalitzades, com ara l'ús de tovallola protectora o de calçat esportiu específic. Es podran fer servir els vestidors i les dutxes respectant la distància de seguretat i l'aforament, tot i que l'equipament recomana valorar la possibilitat de venir canviats de casa.

Podeu consultar les infografies amb les mesures principals, un bloc amb preguntes freqüents (FAQS) i una guia amb les normes per a la reobertura a la pàgina web www.piscinaroses.cat.