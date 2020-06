A partir de dilluns s'autoritza un acompanyant durant tot el dia als pacients ingressats a l'Hospital de Figueres

A partir d'aquest dilluns 22 de juny, coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma i amb l'entrada a l'anomenada nova normalitat, la Fundació Salut Empordà aplicarà canvis en el règim de visites i d'entrada d'acompanyants en els seus centres per adaptar-se a la situació, sempre tenint en compte les característiques pròpies de cada tipus d'assistència.



Hospital de Figueres

L'Hospital de Figueres permetrà que els pacients ingressats que no tinguin la COVID-19 puguin estar acompanyats les 24 hores del dia. S'aconsella minimitzar al màxim els canvis d'acompanyant i es continuarà fent un control d'accés al Punt de control de l'entrada principal. Allà s'entrega una targeta identificativa amb el número de l'habitació i una mascareta higiènica de roba (que l'acompanyant ha de posar-se damunt de l'habitual).

Recordem que l'espai de visita és l'habitació del pacient, i l'acompanyant no pot estar-se ni als passadissos ni a les sales comunes. I tampoc es pot anar a altres habitacions, per evitar el risc de contagi. Com ja es feia anteriorment a la pandèmia, s'ofereix el servei de llit per a l'acompanyant, sempre i quan hi hagi disponibilitat.

En el cas dels pacients ingressats per coronavirus, només es permeten visites en situacions de final de vida. I si es volen portar pertinences als pacients aïllats, cal deixar-les al Punt d'informació de l'entrada principal, i és el personal de l'hospital qui les hi entrega.

Pel que fa a l'accés a les zones ambulatòries (Consultes Externes i Hospital de Dia, extraccions de sang, proves diagnòstiques i Rehabilitació), des de dilluns es permetrà l'entrada d'un acompanyant amb la recomanació que es faci només en els casos imprescindibles. I cal tenir en compte que aquesta mesura estarà condicionada per l'aforament de les sales d'espera, de manera que el centre es reserva el dret de demanar que els acompanyants no entrin si en algun moment no es pot respectar la distància de seguretat.

En referència a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI), l'usuari també podrà venir acompanyat però, a diferència del que es feia abans de la pandèmia, s'haurà d'esperar a la sala d'espera i no podrà accedir al box.



Servei d'Urgències

Es permetrà l'entrada d'un acompanyant en pacients no sospitosos de la COVID-19. En el cas dels pacients sospitosos o positius no podran estar acompanyats, excepte aquelles persones que siguin dependents, menors d'edat o gestants.

Pel que fa a la Unitat de Monitoratge (UMO), l'accés es fa per l'entrada principal del servei i el guarda de seguretat, a través del passadís tècnic, acompanya la visita fins a la UMO. Només pot entrar una sola visita, que ha de ser major de 14 anys i familiar de primer grau o tenir una vinculació estreta amb el pacient. En el moment d'entrar ha d'identificar-se amb el DNI al guarda de seguretat.

S'estableixen dues franges horàries, que a partir de dilluns s'amplien: de 13 h a 14.30 h i de 19 h a 20.30 h. Es divideixen els boxs en dos grups per evitar aglomeracions a la zona. Els visitants dels pacients que estiguin ubicats als imparells entraran de 13 h a 14 h i de 19 h a 20 h. En el cas dels parells, l'accés serà de les 13.30 h a les 14.30 h i de les 19:30 h a les 20.30 h. La informació mèdica del pacient es dona durant la visita del matí.



Centre Sociosanitari Bernat Jaume

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per a aquest tipus de centres, es manté la restricció de visites per a garantir la seguretat dels usuaris. Però s'inicia un nou règim a partir de la setmana que ve: si fins ara cada pacient rebia una visita setmanal, ara s'amplia a tres. I la franja horària és més àmplia i passa a ser de 2 hores al matí (12 h a 14 h) i de 2 hores a la tarda (17 h a 19 h). A més, malgrat que els visitants no poden estar-se a les zones comunes, ara sí que es permet l'accés al Jardí Terapèutic.

Pel que fa al funcionament del centre, en aquests moments està al 100% de la seva capacitat i s'ha reiniciat el servei de l'Hospital de dia amb una ocupació del 40%. A partir del dilluns 22 de juny, es recuperarà l'activitat dels serveis de perruqueria i musicoteràpia.

Els professionals del centre contacten amb els familiars per quedar d'acord amb els dies de la setmana i l'hora en què es fan les visites. En el cas del Bernat Jaume, no es permet l'entrada de menors, excepte en situacions especials i autoritzades per l'equip assistencial. I si el visitant és una persona dependent, es permet l'entrada d'un acompanyant sempre i quan hi hagi hagut una notificació prèvia.



ABS l'Escala

Per ara, al CAP Moisès Broggi de l'Escala no es permet l'entrada d'acompanyants, excepte en aquelles persones que siguin dependents o menors d'edat, perquè l'aforament reduït de les sales d'espera no assegura respectar la distància de seguretat.

Pel que fa a l'assistència, des de fa dies l'ABS l'Escala ha recuperat les visites de psicooncologia i podologia. Aquesta setmana s'ha reprès el programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i ara s'està treballant perquè a partir de l'1 de juliol també es puguin tornar a fer les consultes d'odontologia i les del Programa del nen sa als majors de 15 mesos (els menors s'han continuat visitant).

Amb la pandèmia es van tancar els vuit consultoris locals. Des d'aquest mes de juny als de l'Armentera i Albons ja s'estan fent extraccions de sang i consultes programades d'infermeria. I a partir de l'1 de juliol es farà el mateix al dispensari de Sant Pere Pescador, a més d'oferir la consulta programada mèdica.

En els casos dels consultoris locals de Bellcaire, Viladamat, Ventalló i Torroella de Fluvià s'està valorant l'opció de rebre pacients només amb cita prèvia.



Mesures d'higiene i seguretat

L'entrada a la nova normalitat vol dir que cal continuar respectant les mesures de prevenció per evitar el contagi del coronavirus. Són les següents:

— No vingueu –ni com a usuari ni com a acompanyant- si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19 o conviviu amb persones en règim d'aïllament domiciliari per afectació o sospita de coronavirus

— És obligatori l'ús de mascareta

— No heu de portar guants

— A l'entrada del centre, desinfecteu-vos els peus a l'estora i renteu-vos les mans amb solució hidroalcohòlica

— Mantingueu en tot moment la distància de seguretat (1 metre) amb pacients, professionals i visitants

— Eviteu tocar superfícies i mobiliari

— Recordeu aplicar les mesures d'higiene respiratòria (en tossir o esternudar cobriu-vos amb el colze)

— No circuleu per espais comuns si no és estrictament necessari