En Comú l'Escala demana explicacions al govern municipal per no haver tancat la platja del Rec del Molí fins aquest any

En Comú l'Escala demana explicacions al govern municipal per no haver tancat la platja del Rec del Molí fins aquest any AJUNTAMENT DE L'ESCALA

Davant la demanda de l'Agència Europea del Medi Ambient perquè es tanqui durant aquesta temporada d'estiu la platja del Rec del Molí de l'Escala, Albert Pons, regidor d'En Comú l'Escala, preguntarà al Govern del consistori per què no es va tancar en les temporades anteriors donat que hi ha informes de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) des del 2016 que consideren que l'aigua no és apte per al bany.

Pons ho plantejarà en el pròxim ple municipal de dilluns, 22 de juny. El representant dels Comuns vol que l'equip de govern reti comptes de la seva inacció en els darrers anys, que al parer dels Comuns ha posat en perill la salut dels banyistes. És per això que també han traslladat la seva preocupació al Parlament a través del diputat de Catalunya En Comú Podem, David Cid, que ahir va registrar unes preguntes adreçades a l'ACA (adjuntem pdf).

Cal destacar que des de l'estiu del 2016, els informes anuals de resultats de la classificació de la qualitat de les aigües de bany de l'estiu de les platges catalanes que realitza l'ACA, classifiquen com a insuficient (no apta pel bany) l'aigua de la platja del Rec del Molí, situada al municipi de l'Escala. Malgrat la qualificació, durant tots aquests anys, l'Ajuntament de l'Escala, que és l'administració competent per tancar-la, ha permès que els banyistes continuïn fent-ne ús sense fer cap advertiment que aquestes aigües no són aptes per al bany i que poden comportar problemes de salut. Arran de la demanda de l'Agència Europea de Medi Ambient i la difusió que n'han fet els mitjans de comunicació, el consistori, finalment, ha decidit un tancament parcial de la platja del Rec del Molí.

A la memòria de l'ACA del 2018 s'esmenta que el Rec del Molí rep la influència de petits nuclis de població amb mancances de sanejament i a l'Informe tècnic. Resultats de la classificació de la qualitat de les aigües de bany. Temporada de bany 2019 se senyala que els problemes estan vinculats a insuficiències de clavegueram urbà i que s'han efectuat controls d'investigació, a més de dur a terme actuacions per identificar-ne les causes i aplicar les mesures correctores necessàries.

Donat que és un problema que s'arrossega des de fa anys i no s'hi posa remei, el grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem ha registrat unes preguntes per conèixer amb més detall quines actuacions ha dut a terme l'ACA per resoldre els problemes de qualitat de l'aigua del Rec del Molí i quan està previst obtenir els primers resultats positius.