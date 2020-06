Els nostres lectors entrevisten Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, aquest divendres

Ara ha fet un any que Agnès Lladó va accedir a l'alcaldia de Figueres. Durant aquests darrers mesos, el seu projecte de Govern, com ha passat per tot arreu, s'ha vist afectat per la crisi del coronavirus, però la ciutat continua generant plans i projectes de futur. La reactivació econòmica i social és un dels grans reptes que té davant seu la capital empordanesa. De tots aquests temes i de molts altres en podeu parlar en directe, aquest divendres, amb l'alcaldessa Lladó a l'entrevista oberta amb els nostres lectors que comença a les 10 hores. Cliqueu aquest enllaç i formuleu la vostra pregunta.