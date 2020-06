Protesta dels marxants de la roba que no volen anar al Recinte Firal de Figueres

Els marxants del mercat de la roba de Figueres han mostrat aquest dijous, 18 de juny, la seva indignació amb una protesta a la plaça de l'Ajuntament. El col·lectiu no accepta la nova ubicació de les parades al Recinte Firal fins que finalitzés l'estat d'alarma, i al·lega qüestions de seguretat.

Una bona part dels marxants s'ha reunit aquest dijous a les onze del matí a la plaça de l'Ajuntament per reclamar mantenir la seva ubicació habitual, al Passeig Nou i a la zona de la Ribera. Segons els marxants, el BOE ja no parla de distanciament social entre parades, i per això reclamen tornar a muntar el mercat de la roba al "seu" espai de sempre. "Demanem que ens deixin guanyar la vida, i que ens deixin participar en la reactivació de l'economia comercial de Catalunya", deia Josep Vergés, representant de l'Associació de Marxants de les Comarques de Girona.

Aquest dijous era el primer dia que reobria el mercat de la roba de Figueres, després de tres mesos d'inactivitat per l'emergència sanitària de coronavirus. De les 170 parades que hi acostuma a haver-hi en una jornada normal, avui només se n'han presentat 15, tot i que hi podien haver la meitat

Els marxants han reclamat que l'alcaldessa, Agnès Lladó, sortís a parlar amb ells.

Responent a aquesta crida, l'alcaldessa ha sortit del seu despatx de l'ajuntament per conversar amb ells.

Els marxants, com a petició principal demanaven el compromís de l'Ajuntament de tornar a sota el Parc Bosc i la zona de la Ribera. L'alcaldessa els ha explicat que l'opció del Clos Firal és una solució provisional per a la situació en la qual ens trobem, i que s'estan fent els tràmits perquè hi pugui haver un bus gratuït que uneixi els dos mercats, però que no han pogut tenir-lo per a aquest mateix dijous «perquè l'administració és lenta».

Segons els marxants «hi va haver un senyor de l'Ajuntament que els va deixar clar que no tornarien al passeig». En resposta, la regidora de Fires i Mercats, Ester Marcos, ha informat que «aquest senyor pot dir missa, que el que va dir era de paraula» i que ella els ha donat un document escrit oficial dient que era «un moviment provisional».

Segons l'alcaldessa «el mercat és un element més de reactivació econòmica» i volen tenir «un mercat regulat, un mercat amb prestigi i que guanyi consumidors dia a dia». A més a més, els paradistes han reclamat més mesures de seguretat, ja que han observat que n'hi ha que han complert amb totes les mesures, però n'hi ha d'altres «que tenen la roba a pilons, amb la gent una sobre l'altre sense protecció». En aquest sentit, demanen que la Guàrdia Urbana hi posi ordre.

Agnès Lladó ha volgut deixar constància que «aquest ajuntament preservarà la salut per damunt de tot, i no permetrà que per no complir les mesures que es toquen hi hagi un rebrot. S'ha d'intentar que tothom pugui plantar la parada dins unes normes». Defensa que les lleis no les posa l'ajuntament, i que «el que només hem pogut decidir, a nivell de mesures, és suspendre les taxes d'ocupació de via pública».

Finalment, l'alcaldessa ha anunciat que té el compromís que el mercat torni al seu lloc habitual, i que això passarà quan el Decret que estableixi el Procicat (Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya) ho permeti i que «no se la jugarà». La concentració ha acabat amb aplaudiments després d'aquest anunci.