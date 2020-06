Engeguen la campanya "Cadaqués t'espera" per atraure turisme de proximitat

Engeguen la campanya "Cadaqués t'espera" per atraure turisme de proximitat SANTI COLL

Degut a la pandèmia de la Covid-19 i del seu impacte en l'àmbit social, econòmic, comercial i cultural, l'Ajuntament de Cadaqués ha pres la iniciativa de fer una campanya de promoció turística, adreçada especialment als visitants i turisme de proximitat, per tal de promocionar la nostra població durant aquest proper estiu.

En aquest sentit, s'ha engegat la campanya Cadaqués t'espera per tal de promoure la nostra vila de Cadaqués i, d'aquesta manera, contribuir a la recuperació i dinamització dels diferents sectors del teixit socioeconòmic. Aquesta campanya posa en valor l'oci, la cultura, la gastronomia, el mar, la natura, les persones... tot allò que Cadaqués ha ofert sempre als seus visitants.

Aquesta campanya –austera i senzilla- que vol ser una invitació a una progressiva normalitat, dins de les mesures de seguretat i prevenció, ha comptat amb la col·laboració de l'actor i cantant Bruno Oro, que ha cedit un fragment de la seva cançó Cadaqués (per mitjans radiofònics) i del pintor Ramon Moscardó que també ens ha cedit una de les seves pintures, en concret la de Portdoguer (pels mitjans digitals i escrits).

Ambdós han cedit els seus drets d'autor a l'Ajuntament de Cadaqués per tal de participar i col·laborar en aquesta proposta de promoció de la nostra vila que sempre ha destacat per els seus valors culturals, artístics, tradicionals, històrics, marins, paisatgístics, gastronòmics... i, sobretot, per el tarannà i l'acolliment dels habitants d'aquesta nostra privilegiada població empordanesa.

"Uns valors i un patrimoni que hem volgut ressaltar amb aquesta campanya i, alhora, incrementar el seu interès per ser visitada i coneguda", expliquen des de l'Ajuntament de Cadaqués.