L'Ajuntament de Cadaqués ha llançat un avís a la població: «La quantitat de senglars que baixen a la zona urbana ha augmentat de forma perillosa». És per això que demana als veïns que no deixin bosses d'escombraries fora dels contenidors.

També adverteix: «Està prohibit alimentar cap mena d'animal a la via pública, si veus que algú ho fa, truca a la Policia Local». Des del consistori busquen mètodes que puguin servir per allu­nyar els porcs senglars del nucli urbà.