Activitats turístiques basades en el benestar, la creativitat i les emocions per "Tornar a viure" a Roses aquest estiu

Més enllà de les visites als atractius turístics de la població, l'Ajuntament de Roses ofereix aquest estiu un estimulant paquet d'activitats pensades per viure'ls. El canvi d'orientació ja es va poder apreciar amb el llançament del vídeo promocional Torna a viure, torna a Roses, que el consistori difon a través de xarxes socials des de fa unes setmanes i que en els propers dies recuperarà protagonisme amb noves campanyes. Basat en aquesta idea, el consistori posa ara a l'abast dels visitants un paquet de 17 activitats, que són en realitat 17 experiències per endinsar-se i sentir l'essència rosinca de manera vivencial.



Retrobar-se amb la natura i amb un mateix

Turisme del benestar és un concepte emergent que cada dia incorpora nous adeptes a molts països del món. Roses, amb un entorn natural excepcional que convida a la relaxació, la contemplació i el descans, ofereix aquest estiu nombroses activitats basades en aquesta premissa: sessions de mindfulness al rocallam del Far de Roses i a la sortida del sol des de Punta Falconera, combinació d'activitats de benestar a la Ciutadella i concerts d'harmònics per sentir les vibracions dels bols tibetans, gongs i cants des de la màgica atmosfera de l'església de Santa Maria de la Ciutadella, convidaran als participants a gaudir de la natura, el mar i el patrimoni cultural de Roses com no coneixien fins ara.

La pràctica esportiva també té un paper protagonista, envoltada, això sí, de paisatges d'una gran bellesa. Guies oficials del Parc Natural del Cap de Creus, oferiran al llarg de tot l'estiu activitats d'snorkel, e-mountainbike, trail running i marxa nòrdica, per aquelles persones que volen conèixer l'entorn activament i mantenint-se en forma.

Visites al port pesquer i a les vinyes del Mas Marés i del Mas d'en Coll, abordaran la vessant gastronòmica i enològica de la vila, també d'una manera molt sensorial, envoltant el visitant de l'activitat, olors i espectacle visual de l'arribada de les barques de pescadors al port, o de la calma i el plaer de fer un tast de vi envoltats de vinyes.



Les activitats familiars creixen

La programació infantil i familiar pren també aquest estiu una nova dimensió i, a les visites teatralitzades (ruta megalítica, castrum visigòtic,...) que permeten conèixer la història i la cultura rosinques de manera divertida de la mà de personatges històrics, se sumen tallers de pintura emocional i creativa a la Ciutadella i l'activitat snorkel en família.

A més, tots els dimarts i dissabtes, s'oferiran espectacles infantils d'animació, circ, pallassos, contes, màgia...



Preus populars

En total, les diferents activitats programades oferiran més de 60 sessions repartides entre els mesos de juliol i agost. El calendari de cada activitat es donarà a conèixer properament a través de la publicació de fulletons, a les webs visitroses i roses.cat i a les xarxes socials municipals. El preu de cada sessió oscil·larà entre el 3,5 i el 12 €, en funció de la tipologia, i caldrà inscripció prèvia.

L'alcaldessa de Roses i regidora de Turisme, Montse Mindan, destaca l'objectiu del programa: "Roses vol oferir un estiu per al retrobament amb la vida exterior, amb la natura i amb nosaltres mateixos, després dels difícils mesos que ens han tocat viure. Vol oferir al visitant, de manera segura i relaxada, l'oportunitat de reviure tot allò que realment importa i ens fa sentir bé: un paisatge, el soroll del mar, una capbussada per veure el fons marí, caminar o córrer omplint els pulmons d'aire pur, riure i emocionar-nos. L'excepcional entorn natural de què gaudeix Roses, envoltat de tres parcs naturals i amb grans extensions de platges, ens erigeix com una destinació idònia per a aquest retrobament".