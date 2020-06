Acaben les obres del pont d'Es Sortell de Cadaqués que va quedar afectat pel temporal Gloria

Les obres de reparació del pont d'Es Sortell de Cadaqués que va quedar afectat pel temporal Gloria han acabat. Aquest dilluns, l'empresa TRAGSA va concloure els treballs en aquesta infraestructura sota la supervisió del Servei Provincial de Costes de Girona.

Una obra que ha comptat amb un pressupost de 32.500 euros i que és la primera en acabar de les tres que la Secretaria d'Estat de Medi Ambient va declarar d'emergència al litoral gironí després del pas del temporal. Les altres dues són a l'Escala es preveu que acabin a meitat del mes de juliol i a Castell Platja d'Aro, que s'allargaran fins el setembre. Els treballs al pont d'Es Sortell han consistit en la demolició d'un pilar i la seva posterior reconstrucció.

Les obres formen part del projecte del Ministeri per a la Transició Ecològica, amb conformitat amb el que estableix l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per reparar els danys ocasionats per la borrasca Glòria, del mes de gener passat, per valor d'un import aproximat d'1,24 milions d'euros (MEUR) amb càrrec als crèdits del Fons de Contingència que s'habilitin per part del Consell de Ministres