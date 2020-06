Tota la mainada de llars d'infants inscrita al casal d'estiu de Roses obté plaça

Un cop finalitzat el període d'inscripcions del casal d'estiu de les llars d'infants municipals de Roses, el recompte de sol·licituds final ha donat un total de 43 infants inscrits el mes de juliol i 41 el mes d'agost, de manera que tots els nens i nenes han obtingut plaça. Tal i com s'havia anunciat, com el nombre de participants no sobrepassa la xifra de 50 inscrits, el servei es realitzarà en la seva totalitat a la Llar d'Infants El Franquet, segons informa l'Ajuntament.

El servei de menjador que s'ofereix entre les 12 i les 15 hores ha comptat també amb una alta demanda, ja que dels 43 infants participants el mes de juliol s'han apuntat 37 i dels 41 de l'agost, 33. El casal d'estiu és un servei que ofereix el Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses, destinat als nens i nenes que durant aquest curs hagin estat matriculats a alguna de les dues llars municipals i que, a data 1 de juliol, hagin complert 1 any.