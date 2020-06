Roses reuneix tot els cossos policials per preparar una temporada d'estiu atípica

Aquest migdia ha tingut lloc la Junta Local de Seguretat de Roses, integrada per representants de Policia Local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional. En el decurs de la sessió s'han presentat les memòries de les tasques i resultats obtinguts al llarg dels darrers dotze mesos pels diferents cossos de seguretat en la seva actuació a la població i s'han definit els objectius, serveis i coordinació policial a implantar durant la imminent temporada d'estiu.

La reunió ha comptat amb l'assistència del director de serveis territorials del Departament d'Interior, Albert Ballesta; l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan; i el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana. També han estat convidats els portaveus municipals i de l'Associació d'Empresaris de Roses.



Reduir l'accidentabilitat i millorar la circulació viària

Un dels aspectes tractats durant la Junta de Seguretat ha estat l'objectiu marcat per la Policia Local per a l'ordenació i millora de la circulació viària al municipi, la reducció de l'accidentabilitat i incidir en una major conscienciació ciutadana en matèria de disciplina viària.

En aquest àmbit, i dirigit directament a aquests objectius, destaca la implementació del Pla de Millora de la Circulació de Roses iniciada el darrer any, que fins ara ha suposat ja l'ordenació del trànsit a les urbanitzacions de la Garriga i del Mas Oliva, i que en el moment actual es troba en estudi dels plans a executar properament a Santa Margarida i el Mas Mates.

S'ha remarcat també la reforma de l'Ordenança municipal de circulació en què treballa el consistori per a la regulació de vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics, segways i similars), així com per a l'establiment de places d'estacionament individualitzades per a persones amb mobilitat reduïda. La seva aprovació, prevista per a l'inici de l'estiu, s'ha vist posposada fins al setembre amb motiu de la irrupció de la crisi sanitària de la Covid-19.

Per últim, el projecte d'instal·lació de càmeres de vigilància del trànsit i de seguretat ciutadana, també iniciada en diversos punts de la població, prosseguirà amb l'ampliació de noves càmeres en noves localitzacions.



Coordinats per la Covid-19 i el top manta

Pel que fa a la temporada turística d'estiu que està a punt d'iniciar-se, durant la sessió s'ha establert la coordinació necessària entre les administracions i els cossos policials presents. Aquests serveis coordinats es concentraran entorn a dos eixos principals: la vigilància i control de les mesures de seguretat per la Covid 19 i les actuacions per fer front a la venda ambulant irregular al passeig Marítim de Roses.



Principals serveis realitzats per la Policia Local

Pel que fa al balanç d'actuacions realitzades entre el 15 de juny de 2019 i el 15 de juny d'enguany, la Policia Local de Roses ha dut a terme 1055 actuacions en matèria de seguretat ciutadana, ha interposat un total de 792 denúncies relacionades amb trànsit i vehicles i ha realitzat 621 serveis de grua (486 amb motiu d'infraccions i 135 per a l'enretirada de vehicles abandonats).

En servei de policia de proximitat (control d'accessos a centres escolars i equipaments, suport a les activitats de l'associacionisme, vigilància de la seguretat en àrea comercials i actuacions per molèsties veïnals i de locals), s'han dut a terme un total de 524 actuacions.

En el marc de la Covid-19, i davant les necessitats específiques provocades per l'estat d'alarma decretat i per l'establiment de mesures de confinament i de seguretat sanitària, la Policia Local ha realitzat a Roses 305 controls de comprovació de compliment de restriccions i s'han aixecat 329 actes per desobediència.

En l'apartat de venda ambulant, s'han aixecat un total de 134 actes i s'han realitzat 163 serveis de control, que han donat com a fruit la intervenció de 18.881 articles.