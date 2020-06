Oberta la preinscripció per al curs 2020-2021 de l'Escola d'Adults de Roses

L'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses acaba d'obrir el període de preinscripcions de l'oferta formativa de l'Escola d'Adults per al curs vinent (2020-2021), fins al proper 29 de juny. Per tramitar la preinscripció cal realitzar una prova de nivell presencial, per a la qual cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 972 25 35 00.

L'escola d'adults, ubicada a les aules municipals del pis superior del Mercat Cobert, ofereix ensenyaments en idiomes (Inicial Castellà, Bàsic Castellà I i Bàsic Castellà 2); el curs de formació instrumental (nivell 1), destinat a iniciar o consolidar la lectura, l'escriptura, el càlcul i la cultural general; el curs de preparació per a les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM); i el curs de Graduat de secundària (1r nivell).

Amb aquesta oferta, l'Ajuntament de Roses apropa les persones adultes sense titulació acadèmica a la formació, facilitant la seva inclusió i el seu desenvolupament personal i laboral. En aquest sentit, el regidor d'Ensenyament, Marc Danés, destaca el paper de l'escola d'adults, la qual "fa una tasca molt important, ja que dona una segona oportunitat a les persones que no van poder estudiar o no van seguir amb els estudis en un moment determinat de les seves vides. En moments de crisi com els actuals, la formació i els títols bàsics d'ensenyament són imprescindibles per a poder trobar un lloc de treball".