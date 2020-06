L'enogastronomia es reinventa: Xefs amb estrelles cuinant a casa i dinars entre vinyes

Els xefs Quim Casellas del restaurant Casamar o Albert Sastrengener del Bòtic s'han adaptat a les restriccions previstes arran del coronavirus i han optat per cuinar a les cases d'alguns clients. Aquesta nova via de negoci també l'han adoptat els restaurants Godard de S'Agaro (Baix Empordà) o els Pescadors de Llançà. Per altra banda, diversos cellers han optat per ampliar les zones de pícnic a l'aire lliure i també fer tastos de vins amb un dinar entre vinyes personalitzat. Amb aquestes noves idees, els restaurants i cellers s'han volgut adaptar a la nova realitat en què els limiten els aforaments d'establiments i visites guiades, entre d'altres mesures sanitàries.

A més, els establiments enogastronòmics encaren una temporada amb una previsió de turistes menor a la d'altres anys que caldrà compensar amb noves vies de negoci. Una altra proposta és la de la Globus Empordà que ofereix la possibilitat de tastar vins i formatges després d'observar durant 45 minuts el paisatge des d'un globus aerostàtic.

Per la seva banda, el celler Martín Faixó de Cadaqués i Mindfulkit han dissenyat 'Sensacions de la terra'. Es tracta d'una experiència de benestar que fusiona la natura amb tècniques de 'mindfulness' i banys de bosc amb un tast de vins. Des dels establiments de la Costa Brava també han preparat una excursió per descobrir les plantes silvestres comestibles, aromàtiques i també bolets i algues que marquen la cuina tradicional catalana.