El Port Esportiu de Roses renova pantalans amb material reciclat de clova d'arròs

El Port Esportiu de Roses acaba de finalitzar la renovació del paviment dels pantalans A, B i C, amb una superfície total de 840 m2 i capacitat per a l'amarrament de 223 embarcacions d'entre 6 i 12 metres d'eslora. El projecte ha permès millorar la qualitat i seguretat d'aquest espai, que es trobava molt malmès a causa de les inclemències meteorològiques.

La renovació ha consistit en la substitució del paviment de fusta de pi dels tres pantalans flotants, existent des de la inauguració del port, per un nou paviment ecològic Ecodeck de materials reciclats que, en la seva composició, conté un 40% de clova d'arròs. Les noves tarimes estan formades per lames reversibles de gran durabilitat que dupliquen la vida útil del paviment i que no requereixen manteniment amb pintures o vernissos. A més, al no emprar fusta verge, es contribueix a la preservació del medi ambient.

A banda dels temes mediambientals, també s'ha tingut molt en compte la seguretat de les persones, amb un paviment que supera de molt els nivells antilliscants exigits per a aquesta tipologia de superfícies. Aquest projecte de renovació i millora, efectuat mitjançant concurs públic, ha tingut un cost de 80.000 €.

La renovació dels pantalans A, B i C ha anat acompanyada de diferents tasques de manteniment de la resta de paviment de fusta existent en el perímetre de la dàrsena interior i en el dic de recer, realitzades en aquest cas per l'equip de marineria del port esportiu. El conjunt d'aquestes actuacions, juntament amb altres efectuades durant l'hivern, donen al Port Esportiu un aspecte renovat i a punt per a la nova temporada d'estiu.