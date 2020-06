L'Alt Empordà celebra la pròxima reobertura de les fronteres

Els municipis transfronterers es poden tornar a saludar després de tres mesos. El govern espanyol ha decidit fa pocs deis avançar al 21 de juny l'obertura de fronteres de l'espai Schengen, coincidint amb el final del decret de l'estat d'alarma. Un anunci que el sector turístic de l'Alt Empordà rep com una esperança per salvar la temporada, ja que inicialment la lliure circulació de persones entre països de la Unió Europea s'havia agendat per a l'1 de juliol (només en el cas de Portugal es manté aquesta data).

Algunes activitats turístiques, com els càmpings i els allotjaments turístics, havien supeditat la decisió d'obrir els negocis en funció del moviment de turistes entre països. Ara, però, de donar per perdut l'estiu, albiren la possibilitat de remuntar.

També ho veu així l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, que afirma: «Aquesta notícia ens ha d'ajudar a reactivar l'economia local, sobretot tenint en compte que al nostre municipi hi ha més de 1.200 persones sotmeses a ERTO». Sònia Martínez diu que l'obertura de la frontera ha de servir per canviar el paisatge que presenta actualment la Jonquera, amb molts grans supermercats i restaurants tancats.

L'alcalde d'un altre municipi fronterer altempordanès, Portbou, també s'expressa «amb esperança i il·lusió que no tota la temporada turística estigui perduda». «Trobem a faltar el parlar rossellonès al carrer, al mercat, a les botigues i els restaurants. També esperem que es normalitzi el trànsit ferroviari entre Cervera i Portbou i que s'aixequin les barreres de la frontera aviat», ha dit l'alcalde portbouenc, Xavier Barranco.