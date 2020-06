Els comerciants de Castelló organitzen la seu en locals rotatoris de lloguer

L'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries ha presentat el nou local temporal de l'entitat. Aquest no serà l'espai definitiu, i és que l'associació ha engegat una iniciativa per dinamitzar el centre històric ocupant locals de lloguer amb la voluntat de fer prendre consciència que, «si tenim els locals ben nets i els hi donem vida, hi ha més possibilitats de poder llogar els locals i reactivar els nostres carrers!» explica la presidenta de l'entitat, Carla Güibas.

El primer objectiu de l'entitat és començar a reactivar la zona i que els locals que estan buits «es tornin a il·luminar i la gent emprenedora pugui fer realitat el somni de posar el seu negoci».



Reformes col·laboratives

El local on se situen ara els comerciants i empresaris, cedit per la seva propietària, Marisol Sellés, es manté buscant llogaters, i des de l'associació «li donarem vida» fins que es llogui, moment en què es posaran en contacte amb propietaris d'altres locals buits per repetir la mateixa acció i «així aconseguir que es vagin obrint negocis!».

Per a Güibas, aquesta iniciativa és «l'exemple perfecte del que és associacionisme». De fet, han pogut adaptar i actualitzar aquest local «gràcies al granet de sorra» que han posat diversos associats.

Uns treballs de millora que han elaborat de forma conjunta; el Pintor Pedro Agudo ha retirat les humitats i ha pintat el local, Tècnics Empordà ha instal·lat i cedit la televisió on es publiquen tots els negocis associats, Salva Garangou ha canviat el motor de la persiana, Improcat amb el vinilatge, i Immo Star, Inmo Castelló, el racó dels Peques, Garden Merca Jardí, showroom come tu mi vuoi, centre de fisioteràpia Carla Güibas, Blau Tres Assessoria, Construccions Mimon, Hosbeix «han col·laborat per aconseguir que aquest projecte es pogués portar a la pràctica».



Extrapolable a altres zones

Els comerciants han engegat la iniciativa al centre històric de Castelló d'Empúries, però, «si té èxit, ho podrem fer a qualsevol zona del municipi».

El local de l'entitat, sigui aquest o el següent, estarà a l'abast de tots els associats, i disponible per a fer reunions, trobades, recollida de material o promoció de l'associació.