Agnès Fàbregas: «Fa un mes i mig que treballem perquè hi hagi lleure a l'estiu»

Agnès Fàbregas i Badosa (Roses, 1980), coordinadora territorial de Joventut a Girona. Diplomada en Magisteri, l'any 2005 va començar a treballar de mestra. Del 2009 al 2013 va ser cap d'estudis de l'Escola Jaume Vicens Vives de Roses, centre del qual en va ser directora del 2013 fins al 2016.

En aquesta entrevista explica com, durant el confinament, han treballat intensament i de la mà amb altres entitats, perquè es puguin fer activitats de lleure a l'estiu i dotar de recursos econòmics el sector.

Com s'ha orientat el lleure aquest estiu?

La Direcció General de Joventut fa més d'un mes i mig treballem perquè hi hagi activitats de lleure a l'estiu perquè es considera una prioritat del govern de la Generalitat. Les activitats de lleure són molt importants en el desenvolupament integral d'infants, joves i adolescents i més en el context en el qual ens trobem. Venim d'un període de confinament on precisament aquest col·lectiu és un dels que ha patit. Però a causa de la situació d'emergència social i sanitària, tots entenem que les activitats no seran igual que els altres anys. Per això hem elaborat uns documents on treballem més els aspectes pedagògics.

S'han tingut en compte altres sectors?

Hem anat de la mà del sector del lleure, amb tota la seva pluralitat, incloent-hi les AMPAs, la Secretaria General de l'Esport i també aconsellats des de l'Associació Catalana de Pediatres. En tot moment ho hem fet de costat amb salut pública i protecció civil.

Llavors, moltes persones implicades en el document.

Ens vam dividir en cinc grups de treballs segons la tipologia d'activitat i dos grups dedicats a recomanacions i activitats pedagògiques, que tot i que el sector del lleure és pedagògic, s'ha d'incidir en alguns aspectes.

Com per exemple?

Després d'un llarg període de confinament cal incloure activitats de gestió emocional, des de la gestió del dol a l'adquisició de nous hàbits i rutines com la neteja i l'ús de mascaretes.

Però no podem oblidar que la gran franja de monitors també són joves, d'entre 18 i 25 anys, que han patit igualment el confinament.

A nosaltres també ens preocupava l'àmbit emocional dels joves confinats, per això vam editar les guies Com trobar-hi sentit, per treballar aquesta gestió de les emocions, una exclusiva per a joves Per aquestes guies vam tenir un reconeixement en l'àmbit europeu per part de l'Organització Mundial de la Salut i l'entitat que agrupa els organismes de joventut de diferents països ens va demanar traduir-ho en altres idiomes. A més, amb Fundesplai oferim un curs en línia per a professionals del lleure, perquè estiguin bé i preparats per atendre els infants.

Les activitats hauran de ser a l'aire lliure i respectant les distàncies?

La idea és que les distàncies són recomanables i orientatives. I sí, recomanem activitats en espais oberts, de manera general, però també es poden fer a l'interior, això sí, cal ventilar-lo.

Els protocols canvien, com hem vist amb Educació. També canviaran els de Joventut?

Som conscients que els ajuntaments i les entitats estaven esperant indicacions, es necessita temps per organitzar-ho. Per això ens vam arriscar, amb una aposta ferma, i vam llençar el document que regulava l'activitat en fase 3. Procicat, qui ho valida, ens va plantejar que si ho volíem tirar endavant en aquell moment, havíem de tenir en compte les mesures de fase 0, per això cal considerar que és un document viu, i moltes mesures es podran relaxar.

L'aplicació i el compliment de les mesures sanitàries també comporta un augment de recursos econòmics.

És important que es realitzin les activitats, però és cert que per situacions de vulnerabilitat de les famílies es podrien quedar sense activitats d'estiu, o les entitats organitzadores podrien tenir grans sobrecostos per complir les mesures. Per això hem fet un pla especial per al lleure 2020 amb un pressupost d'11 milions d'euros, més del doble dels altres anys, per a diferents línies d'ajuts. D'una banda, una línia per a famílies, amb 80 €/infant per casal i 100 per colònies, per a famílies amb menys de 25.000 euros d'ingrés anual. Una altra línia d'un milió d'euros per a les entitats, per adquirir material relacionat amb la prevenció i compliment de les mesures de la Covid. I per acabar, una línia de contractació d'educadors de suport per sis mesos a través del SOC, per a l'estiu i per a l'inici del curs escolar.