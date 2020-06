La Jonquera renova el Segell Infoparticipa, que avala la seva transparència

L'Ajuntament de la Jonquera ha estat distingit amb el Segell Infoparticipa 2019, un reconeixement que atorga anualment el Consell Certificador del Mapa InfoParticipa de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona a totes les institucions i administracions públiques que compleixen amb un seguit d'indicadors i criteris de transparència, bones pràctiques, comunicació i participació ciutadana.

Aquest és el segon any consecutiu que l'Ajuntament assoleix el segell. I ho fa amb uns resultats encara millors que els de l'any passat. I és que si al 2018 l'Ajuntament de la Jonquera complia amb el 80% dels 52 indicadors analitzats, enguany el compliment ja ha estat del 90%, la qual cosa situa el consistori jonquerenc en la franja dels ajuntaments més transparents de Catalunya.

L'alcaldessa del municipi jonquerenc, Sònia Martínez, ha expressat la seva satisfacció per la "consolidació d'aquest distintiu", un segell que emmarca en la "bona feina feta per tot l'Ajuntament a fi de mantenir uns canals informatius permanentment al dia i l'aposta del govern municipal per obrir i acostar l'administració a la ciutadania".

El Mapa InfoParticipa és una eina impulsada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona que té per objectiu fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals catalanes. Des de l'Ajuntament de la Jonquera es dona les gràcies a tot equip del laboratori per la tasca que realitza anualment d'anàlisi i valoració de cada ens, que serveix per elaborar un valuós mapa de la situació comunicativa, informativa i participativa de tots els ajuntaments, diputacions i consells comarcals del país.