La Fundació Salut Empordà detecta cinc casos de coronavirus en una setmana

Des de l'inici de la pandèmia, en els centres de la Fundació Salut Empordà s'han registrat fins ara 349 casos positius de coronavirus, 5 més que dilluns 8 de juny. En el transcurs de la darrera setmana, han tingut 1 persona ingressada per la Covid-19 que ja ha rebut l'alta. Per tant, el balanç de seguiment de l'afectació dels darrers set dies ha tingut una alta hospitalària (182 acumulades) i cap defunció (24 acumulades). Avui dilluns, la FSE no té cap persona ingressada per coronavirus.

La Fundació Salut Empordà gestiona l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala.