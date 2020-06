Figueres i Vilafant acorden un pla de cooperació i col·laboració

Agnès Lladó sent orgull del primer any de mandat i del seu equip.

Agnès Lladó sent orgull del primer any de mandat i del seu equip. EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Figueres i el de Vilafant, després de diverses reunions i apropaments, materialitzaran aquesta relació amb un acord de cooperació i col·laboració que se signarà avui. Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, a la roda de premsa convocada aquest matí per fer balanç del primer any de mandat del seu equip de govern.

L'objectiu d'aquest pla és establir lligams entre els dos municipis que comparteixen tants espais estratègics importants, com és l'entorn de l'estació de l'AVE. Lladó també ha indicat que es tracta de posar l'enfoc a nivell d'urbanisme, econòmic, social i de transport, "no podem viure d'esquenes amb qui compartim carrers", ha declarat.



Primer any de mandat

El primer mandat del govern quadripartit ha estat marcat per dos importants imprevistos: el temporal Glòria - el mes de gener - i la pandèmia del coronavirus. Però, per a l'alcaldessa, "això no han sigut excusa per treballar i desencallar grans temes com l'impuls de Logis Empordà; el Pla d'Ordenació Urbanística; el nou model de Festa Major...", ha enumerat. També ha volgut destacar la inversió privada que s'ha fet a la ciutat durant aquest temps, com és el cas de l'edifici de la Hidro o de la Casa Fages, com a exemple de "la confiança que s'ha de transmetre". Per part del consistori, els grans projectes en els quals s'està treballant ha dit que són el de l'antiga presó i el de la Sala Edison.

Lladó només ha tingut bones paraules per aquest primer any de mandat i per als seus companys de govern, a qui ha volgut fer un reconeixement públic i transmetre l'orgullosa que n'està de tenir-los. Ha definit el govern quadripartit com un equip "fort, solvent, dedicat, compromès i amb les idees clares".

L'alcaldessa ha anunciat que en els propers dies es presentarà un Pla Director de l'anàlisi de les necessitats d'inversió que té Figueres per conèixer les mancances que s'han de resoldre per revitalitzar la ciutat.

En un any en el que s'han deixat d'ingressar 1,5 milions d'euros i que les despeses imprevistes han incrementat, ha fet una crida a l'oposició, per una banda, "per remar tots junts" i, per una altra, a les institucions superiors els hi demana "que estiguin a l'alçada de les necessitats dels ajuntaments".