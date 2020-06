Empuriabrava, un catàleg obert de lleure per al desconfinament

En aquests temps que ens toca viure, guanya més importància que mai, en el sector turístic, l'oferta conjunta de seguretat, natura, patrimoni i lleure. Les vacances per aquest desconfinament que tot just ara comença tindran molt en compte aquests conceptes.

En aquest sentit, poques viles ofereixen tantes possibilitats de lleure i esport com Castelló d'Empúries i, sobretot, la seva marina d'Empuriabrava. Espai privilegiat al mig de la badia de Roses, la urbanització ens ofereix una multiplicitat d'instal·lacions i ofertes que el fan únic.

El seu entramat de canals, amb més de trenta quilòmetres de vials navegables i uns 2.500 amarratges, la fan una de les marines residencials més grans de la Mediterrània i, al mateix temps, un port segur per a barques, iots i velers d'eslora respectable. Per als aficionats que no gaudeixen d'embarcació pròpia, diverses empreses especialitzades es dediquen al lloguer de llanxes equipades i a punt de sortir a la mar. Per als menys agosarats, existeix la possibilitat d'un petit creuer personal més modest, fet amb les barquetes elèctriques o de poc cubicatge ubicades al canal principal i que permeten recórrer els canals en família o amb els amics.

En el front de mar, tant a la platja principal com a la Rubina o a can Comas, les opcions també estan obertes, des del surf fins a les regates de vela, passant per la pesca amb canya, el rem, les passejades amb les motos d'aigua o, en els llocs permesos, el creixent i espectacular surf d'estel o kitesurf.

L'entramat de canals transita en paral·lel amb avingudes amples i carrers íntims aptes per a voltar-hi a peu, en bicicleta o amb altres estris rodats, com els patins o ginys similars. La urbanització fa de connector entre les dues parts del Parc Natural dels Aiguamolls (Cortalet-Estanys de Vilaüt) i també uneix els municipis veïns amb un carril bici que passa per la part alta de la Rubina (propera a la C-260) amb enllaç des del rec dels Salins, o cap als Estanys Europa mitjançant el pont elevat de la Muga.

Si resseguim la Mugueta cap a Castelló, trobareu el Butterfly Park, un paradís tropical que no us podeu perdre.



Des de l'aire i des de terra

En aquest recompte no podem oblidar el paracaigudisme, una de les fonts de riquesa turística del municipi. L'aeròdrom d'Empuriabrava acull un dels centres més actius d'aquest esport en l'àmbit mundial. Just al seu costat hi ha el Túnel del Vent. Ambdós equipaments estan a l'espera de l'acabament del confinament per a poder reobrir les seves instal·lacions, previsiblement aquest juliol.

Així mateix, el futbol i el rugbi tenen un espai propi a les instal·lacions municipals properes a l'aeròdrom. El tenis ofereix un bon assortit de pistes molt a prop d'aquests indrets. Hípica, minigolf, kàrting o la sempre popular petanca, arrodoneixen un elenc de possibilitats que mai s'acaba.

L'amplitud d'Empuriabrava, una urbanització dels anys seixanta que ja es va projectar amb avingudes principals de tres carrils i rotondes de regulació del trànsit, fan d'ella una localització ideal per a les vacances o per a una escapada de cap de setmana.

I tot, en un sol nucli turístic car­regat de serveis, allotjament en els diferents vessants hoteler, d'apartaments, aparthotels i cases de lloguer i un ampli catàleg de restaurants acollidors. Des del renovat passeig Marítim fins als darrers car­rers de la marina, trobarem tota mena de locals amb terrassa, a més d'un gran nombre d'establiments, botigues i centres comercials.

Empuriabrava cal viure-la amb tota la seva intensitat, al cor de la Badia de Roses, entre parcs naturals, rutes de BTT i senderisme. Per terra, mar i aire, un bon eslògan.



Adreces d'interès