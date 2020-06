Vuit empreses altempordaneses es beneficiaran dels ajuts LEADER que gestiona ADRINOC

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat la cinquena convocatòria d'ajuts Leader 2014-2020. Aquesta vegada, i per tal d'agilitzar els tràmits degut a la situació provocada per la COVID-19, el DARP ha efectuat les aprovacions de manera independent per a cada territori. Pel que fa al territori d'ADRINOC, que engloba 75 municipis rurals de les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, Osona i la Selva, 22 projectes han rebut resolució favorable. Aquests ajuts, destinats al desenvolupament local i la diversificació econòmica de les zones rurals, corresponen a la convocatòria 2019.

L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de joves. Estan adreçats especialment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts s'han gestionat a través dels 11 grups d'acció local Leader catalans, entre ells ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona nord Oriental de Catalunya). El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que és un dels socis d'ADRINOC, acull la subseu de l'entitat a l'Alt Empordà.

La dotació prevista en aquesta convocatòria per a finançar projectes en l'àmbit territorial d'ADRINOC ascendia a 668.642,24 €, els quals són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 43%, i el DARP n'aporta el 57% restant. Amb el suport que rebran aquests 22 projectes, el territori es veurà beneficiat d'una inversió privada de més de 2,5 milions d'euros. Les empreses beneficiades es reparteixen de la següent manera arreu del territori d'ADRINOC: 8 s'ubiquen a l'Alt Empordà, 13 a la Garrotxa i 1 al Gironès.

De mitjana, aquestes empreses subvencionades, rebran un 30% de l'import del seu projecte d'inversió en forma de subvenció a fons perdut. És important remarcar que ADRINOC ha seleccionat a aquestes empreses en base als seus objectius estratègics concretats amb uns criteris de selecció on tenen especial rellevància, la creació d'ocupació, l'emprenedoria juvenil, la mitigació del canvi climàtic, la producció local i el foment de la innovació i la diversificació.



Projectes altempordanesos

A la comarca de l'Alt Empordà, vuit empreses que realitzaran inversions que estan quantificades en més de 1.285.000 euros, rebran ajuts Leader. Entre totes elles, rebran un total de 361.365 euros de subvenció.

D'entre els projectes que rebran els ajuts Leader hi ha la creació d'un taller obert d'art contemporani i una casa rural. Els altres projectes milloren o amplien empreses de la comarca.

Per aquest any 2020, ADRINOC ja està treballant intensament en la preparació de la propera convocatòria, la qual està previst que es publiqui a la tardor, i igualment que en l'any anterior hi haurà una dotació de més de sis-cents mil euros per a finançar nous projectes.