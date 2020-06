Ports destina 630.000 euros a la millora de les instal·lacions de Port de la Selva i Roses

Ports de la Generalitat ha invertit 630.000 euros als municipis de Port de la Selva i Roses (Alt Empordà). En el cas de Port de la Selva, la Generalitat hi ha invertit 378.490 euros per a millorar l'avinguda de J.V. Foix entre el carrer de l'Illa i fins la plaça del Doctor Oriol. La reforma dona continuïtat a la façana marítima del municipi i, a més, ordena l'espai de terrasses suprimint les barreres arquitectòniques. Les obres s'acabaran a finals de juny. Per la seva banda, en el municipi de Roses des de Ports han millorat el ferm de l'esplanada del moll de ribera. El projecte té un cost de 251.305 euros i un termini d'execució de dos mesos.

Els municipis de Port de la Selva i Roses (Alt Empordà) es preparen per a la nova temporada turística i aquest 2020 comptaran amb un petit rentat de cara. En el cas de Port de la Selva, des de Ports de la Generalitat han destinat 378.490 per reurbanitzar l'avinguda de de J.V. Foix entre el carrer de l'Illa i fins la plaça del Doctor Oriol. Els treballs han consistit en pavimentar alguns trams de carrer i també eliminar les barreres arquitectòniques que hi havia.

A l'avinguda J.V. Foix es mantenen els dos carrils de circulació per a trànsit rodat, però es modifica una de les files d'aparcaments, que a partir d'ara l'ocuparan terrasses. D'aquesta forma es crea una amplada de passeig més còmode per a la circulació dels vianants. A més, s'està fent una ordenació de totes les terrasses per donar homogeneïtat a la zona portuària. També hi haurà zones de jocs infantils.

Per altra banda, es crea una plaça en l'encreuament del carrer de l'Illa amb el molla de la Timba. Aquesta actuació permetrà reordenar l'entrada a la Confraria de pescadors. La previsió és finalitzar les obres a finals de juny.

En el cas de Roses, les obres han consistit en pavimentar tota la superfície de l'esplanada del moll de ribera per després ordenar un espai on conviuen dues naus comercials, un vial per a vehicles, un itinerari per a vianants i una zona d'aparcament. Les obres han suposat una inversió de 251.305 euros i un termini d'execució de dos mesos.

En primer lloc es va excavar les rases per poder instal·lar un nou enllumenat LED. Després es va pavimentar amb ferm nou i d'aquesta manera s'ha separat l'esplanada de davant de les naus comercials.