La Policia Local de Castelló d'Empúries es reforçarà amb un agent i un inspector

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries treballa per reforçar la Policia Local del municipi per a aquest estiu, tal com està previst en el pressupost del 2020.

Ahir, dijous 11 de juny, van sortir publicades al DOGC les convocatòries de personal amb el sistema de concurs-oposició per a una plaça vacant d'inspector i una plaça d'agent, en taxa de reposició.

Tanmateix, l'alcalde, Salvi Güell, va explicar durant l'entrevista amb els lectors a aquest setmanari, que pròximament es convocarien tres places d'agents i tres places de caporal.