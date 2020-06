La nova normalitat arriba als mercats del diumenge de Roses

Els mercats del diumenge de Roses, el de fruita i verdura i el de la roba, van recuperant, poc a poc, la gent i l'ambient que els caracteritza. Tot i que encara es troben a faltar algunes parades, degut a les restriccions pel coronavirus, aquest diumenge tornarem a viure una jornada de mercats.

El mercat de fruita i verdura dels diumenges del costat del Mercat Cobert ha canviat d'espai. Per tal de mantenir les distàncies entre parades, des del diumenge passat el trobem reubicat a l'esplanada de l'Illa d'Ítaca, davant dels cinemes.

Segons el consistori, «aquest nou emplaçament es mantindrà mentre duri el Pla de transició cap a una nova normalitat». Montse Mindan, alcaldessa del municipi, afirmava que «és un canvi temporal, el mercat de la fruita i la verdura tornarà al seu lloc». Tot i el canvi, el nou emplaçament va tenir èxit entre els usuaris.



El mercat de la roba

Per altra banda, el mercat de la roba dels diumenges, després d'un primer diumenge ple de polèmica, amb només una parada instal·lada, i un segon amb una quinzena de marxants, diumenge passat recuperava certa normalitat.

Des del consistori s'anunciava, la setmana passada, que fins a un 50% de les parades podrien instal·lar-se a l'aparcament de darrere la Ciutadella, i assignaven els dies per als paradistes: el primer i tercer diumenge de cada mes poden assistir al mercat les parades amb número d'ordre senar, mentre que el segon i quart diumenge es reserva per als parells. A més, totes les parades han d'estar separades per una distància de seguretat, i continuarà el control d'accés a fi d'evitar aglomeracions.