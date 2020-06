El Ministeri de Sanitat accepta que Girona i Catalunya Central passin a fase 3 dilluns

El Ministeri de Sanitat ha autoritzat la petició de Salut i Girona i la Catalunya Central passaran a fase 3 dilluns. El Departament ha decidit finalment no incloure a la petició l'àrea de Barcelona i Lleida, que van entrar en fase 2 aquest dilluns. Salut al·lega que necessita uns dies per veure l'evolució de l'epidèmia i, si és l'esperada, proposaran que el canvi de fase es produeixi abans del cap de setmana que ve. Amb l'avenç de Girona i Catalunya Central, a partir de dilluns gran part de Catalunya -a excepció d'aquestes dues regions- estarà a la tercera etapa de la desescalada sota el comandament de la Generalitat.

Sanitat també ha donat el vistiplau perquè Galicia entri en la 'nova normalitat' a partir de dilluns i que el País Valencià, Ceuta, Ciudad Real, Toledo i Albacete (Castella-la Manxa), Lleó, Zamora, Palència, Valladolid i Burgos avancin a fase 3.

Madrid continuarà en fase 2 i la comunitat preveu demanar dilluns avançar a la 3 el 22 de juny, just el dia en què decaurà l'estat d'alarma.

Girona i Catalunya Central passaran a la fase 3 aquest dilluns i s'afegiran a l'Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que hi són des d'aquest dilluns. Salut ha decidit finalment no incloure les regions de Barcelona i Lleida a la petició d'avenç a tercera fase. Segons fonts del departament, necessiten uns dies per veure "l'evolució de l'epidèmia".

Si l'evolució és l'esperada, sí que proposaran que el canvi de fase es produeixi abans del cap de setmana vinent en lloc de fer-ho directament el dilluns 22 de juny. Sanitat ja ha avançat que no ho descarta si Catalunya ho demana. En cas que no hagin avançat abans de l'21 de juny a fase 3, passaran automàticament a la 'nova normalitat'.



Mobilitat lliure amb la fi de l'estat d'alarma

En aquest sentit, Illa ha recordat que les CCAA hauran d'exercir les seves competències perquè estarem fora del marc d'alarma i regirà només el decret de nova normalitat. La mobilitat no es pot restringir fora de l'estat d'alarma i per tant hi haurà mobilitat lliure.

Tant Illa com el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, han remarcat que hi ha mecanismes de "vigilància" i legislació per fer "operacions quirúrgiques" però orientades, per exemple, a confinar grups de risc o amb la malaltia. Segons Simón la situació ja serà "molt diferent" a la de l'inici de la pandèmia i s'espera que en coordinació amb les CCAA es "podran controlar aquests brots". "Si tinguéssim transmissió comunitària àmplia, llavors hauríem d'estudiar tancament de territoris", ha precisat.



Mobilitat permesa a totes les regions en fase 3

Les CCAA assumeixen la gestió de la desescalada als seus territoris quan s'assoleix aquesta etapa. Salut ha acordat amb Sanitat llibertat de moviment entre totes les regions que estiguin en fase 3, incloses les que s'hi incorporaran dilluns.

De fet, Salut ja va decidir aixecar aquest dilluns les restriccions de mobilitat entre les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, autoritzant la lliure circulació. També va autoritzar la mobilitat entre l'Alt Penedès i el Garraf amb Barcelona i àrea metropolitana. Illa ha recordat, però, que fora de les CCAA la mobilitat no està permesa fins que s'entri en 'nova normalitat'.



Accés "equitatiu" a la vacuna

Illa ha insistit que cal mantenir les mesures de seguretat perquè el virus no ha desaparegut. També ha informat que aquest divendres hi ha hagut una reunió de ministres de Sanitat de la Unió Europea i que han abordat un accés equitatiu a les vacunes per part dels ciutadans europeus. En aquest sentit, ha dit que "Espanya no quedarà fora d'obtenir la vacuna" perquè fa temps que hi està treballant i que la seva aposta passa per permetre que tothom hi tingui accés quan es trobi.

En relació a les fronteres, manté que s'obriran l'1 de juliol amb "seguretat per als que estem aquí i els que ens vulguin visitar". "Estem reforçant els sistemes i treballant amb Sanitat exterior i les CCAA per prevenir casos importats", ha insistit.



Què es pot fer a la fase 3?

Aquesta etapa permet reunions de fins a 20 persones –sempre mantenint les distàncies de seguretat- i l'obertura de barres de bars o l'ampliació de l'aforament de les terrasses exteriors de fins al 75%.

A més, poden obrir tots els comerços independentment de quina sigui la seva superfície –a les altres fases es permet l'obertura de només 400 metres quadrats de l'establiment- al 50% de la seva capacitat i s'obriran centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament del 50%. També es poden fer activitats culturals en biblioteques i museus i activitats de lleure dirigides a joves i infants.