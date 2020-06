El mercat de la roba de Figueres es reobre a partir de la setmana que ve

A partir de dijous que ve, 18 de juny, es reobre el mercat de la roba de Figueres, després de 3 mesos aturat per la COVID-19. Per tal de garantir les mesures de distanciament, control d'accés i mesures de seguretat exigides pel Real Decreto 463/2020 de l'estat d'alarma, es traslladarà temporalment al recinte firal. És un espai més ampli que l'actual, que feia impossible poder tenir un accés controlat a l'entrada i a la sortida, el distanciament de les parades i les mesures de seguretat per evitar la propagació de la COVID-19.

Temporalment, doncs, es trasllada al recinte firal, un espai ampli, on hi ha aparcament gratuït i a més, s'hi pot arribar amb transport públic. Les mesures de seguretat fan que només hi pugui haver el 50% de les parades, i per aquest motiu, els paradistes faran rotacions quinzenals.

Per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, l'Ajuntament de Figueres aplicarà bonificacions a les taxes del mercat que han de pagar els marxants.