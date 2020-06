L'Institut de la Jonquera guanya el setè concurs de relats de la Diputació

La Diputació de Girona ha guardonat avui els guanyadors del concurs de dibuix i relats Això pinta bé!, que forma part dels Programes Pedagògics Indika i Del mar als cims. D'entre els guanyadors hi ha un centre educatiu altempordanès: l'Institut de la Jonquera amb l'obra La defensa del monestir d'en Miquel Puigbert, de 2n ESO A .

Alumnes d'escoles i instituts de la demarcació de Girona han estat guardonats avui amb els premis de finalista o semifinalista del setè concurs de dibuix «Això pinta bé!», que forma part dels Programes Pedagògics «Indika» i «Del mar als cims», organitzats per la Diputació de Girona. Aquests premis relacionen els alumnes dels centres d'educació infantil i primària i dels instituts d'estudis secundaris i de batxillerat amb els centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni natural i cultural del territori, i incorporen valors per aconseguir la sensibilització i la responsabilització dels escolars amb el medi ambient, el patrimoni cultural i la memòria històrica.

Els alumnes que han participat al concurs són els que durant el curs 2019-2020 han intervingut amb les seves classes en algun d'aquests programes. El premi té dues parts: una inscripció gratuïta per a la classe a una activitat dels Programes Pedagògics que s'organitzarà durant el proper curs i una dotació econòmica que s'haurà de destinar a finalitats educatives.

L'alumnat concursa presentant un treball artístic que representi el patrimoni o el tema estudiat en l'activitat pedagògica. Cada classe escull l'obra que els representa en el concurs.

Els premis s'han lliurat de manera virtual a través d'una plataforma a la qual s'han connectat els alumnes guanyadors amb els seus tutors i els directors dels centres, i han rebut els premis en representació de les seves classes.

En total s'han presentat 79 treballs al concurs artístic: 34 obres al programa «Indika», 45 al programa «Del mar als cims» i 10 treballs al concurs de relats (8 al programa «Indika» i 2 al programa «Del mar als cims»). Enguany és el segon any que es proposava a l'alumnat de secundària i batxillerat la participació amb relats relacionats amb les activitats educatives de la Diputació de Girona. S'han rebut un total de 10 relats, que han estat molt interessants i molts d'ells d'un alt nivell narratiu.

Els centres dels escolars premiats han estat les escoles Pla de Girona i Vedruna, de Girona; Frigolet, de Porqueres; La Salle, de Palamós; La Draga i Alzina Reclamadora, de Banyoles, i els centres d'educació secundària INS de la Bisbal, INS de la Jonquera, INS de Sarrià de Ter i Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners.

Els premis han consistit en un diploma i una motxilla per als alumnes de la classe guanyadora i en una dotació econòmica per al centre educatiu premiat: 600 euros per als finalistes i 300 euros per als semifinalistes. Aquests diners s'hauran d'utilitzar preferentment amb finalitats educatives o per millorar l'eficiència energètica del centre guardonat.

En l'acte d'enguany hi han participat el vicepresident i responsable de l'Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació, Albert Piñeira; la diputada delegada de Medi Ambient, Anna Barnadas, i el diputat delegat d'Educació, Josep Piferrer.

En l'obertura de l'acte virtual, la diputada Anna Barnadas ha remarcat diferents conceptes com ara el fet que «traslladar l'emoció d'una visita a un dibuix o un relat tot aprenent en contacte amb la realitat permet treballar cooperativament i reconèixer així el treball en equip».

Pel que fa a la intervenció del diputat Josep Piferrer, ha agraït «la participació de tots els alumnes en un any estrany, en què l'activitat escolar s'ha vist alterada per la situació de crisi derivada de la pandèmia i tots ens hem hagut de readaptar a la nova normalitat, que en el context escolar no sabem quant durarà». I ha afegit: «La participació en el concurs, malgrat la complexitat del moment, ens dona encara més empenta per continuar amb aquestes propostes participatives en què podem veure el resultat de les activitats programades i com les heu interpretat a la classe».

Per concloure l'acte, Albert Piñeira ha destacat que «la mecànica de participació al concurs permet, d'una banda, el treball reflexiu a l'aula i, de l'altra, el treball cooperatiu i el foment del sentiment de pertinença a un grup. Per tant, treballem diferents valors com la participació, la cooperació i la comunicació en grup, valors molt necessaris per formar part de la societat de manera activa i constructiva».

La Diputació de Girona convertirà els relats guanyadors en un recurs accessible al web dels Programes Pedagògics de la Diputació de Girona i en distribuirà un exemplar en paper a totes les escoles de la demarcació.

Pel que fa als relats guanyadors de l'edició anterior, se'n va fer un recull que no s'ha pogut distribuir a conseqüència del confinament.

D'aquesta manera es farà el retorn dels escrits en format accessible per a tots els alumnes que els vulguin llegir i vulguin conèixer històries relacionades amb el patrimoni natural i cultural de les comarques gironines.

En el marc dels programes «Indika» i del «Del mar als cims», aquest curs s'han ofert activitats pedagògiques de 27 entitats que gestionen el patrimoni cultural i hi han participat un total de 35.095 alumnes.de les escoles gironines.

Amb aquestes accions, la Diputació de Girona es proposa dinamitzar l'interès dels alumnes que participen en les activitats educatives promogudes per la Diputació de Girona durant el curs escolar.

Aquest curs escolar que finalitza és el dotzè dels Programes Pedagògics i al llarg d'aquests anys més de 285.095 alumnes de les comarques de Girona han participat en alguna de les activitats proposades dins del programa «Indika», de patrimoni cultural i educació.

Des de fa set anys, amb la proposta del concurs «Això pinta bé!», la institució aposta per potenciar la reflexió posterior de l'activitat subvencionada a l'aula i el treball cooperatiu en el marc escolar.