Castelló d'Empúries ja ha destinat 1.240.000 euros en mesures econòmiques per fer front a la Covid-19

El pla de xoc econòmic de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja compta amb 1.240.000 euros, distribuïts en bonificacions tributàries, despeses i subvencions vinculades a la Covid-19.

Les darreres mesures, que inclouen bonificacions als casals d'estiu, als cànons de les instal·lacions fixes de la platja i a la zona blava, fan augmentar en 325.403 € l'import destinat a pal·liar els efectes de la pandèmia.

El ple extraordinari urgent celebrat ahir dijous, va aprovar tres noves mesures econòmiques, per tal de fer front a l 'impacte de la pandèmia.

Per una banda, la bonificació d'un 30% de les inscripcions dels casals d'estiu d'infants i joves i ampliació de les partides pressupostàries per tal de portar-los a terme garantint la seguretat dels participants. Això comporta un augment de contractació de monitoratge i l'adequació d'espais que compleixin les mesures establertes per la Generalitat de Catalunya. El cost total d'aquesta mesura és de 102.500 euros.

D'altra banda, la bonificació d'un 30% dels cànons de les instal·lacions fixes de la platja d'Empuriabrava durant tot l'any que sumen un total de 72.903 €.

Finalment, la creació d'una partida dotada amb 150.000 € de subvencions a la mobilitat a través de la qual es bonificaran els abonaments de zona blava així com els tiquets senzills de fins a dues hores d'estacionament.

Amb l'aprovació d'aquestes mesures, que es quantifiquen en 325.403 €, afegits als 915.000 € de la primera fase, sumen un total de 1.240.000 €.