Neixen dos Xoriguers petits al campanar de la basílica de Castelló d'Empúries

La basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries ha viscut un esperat naixement. Es tracta dels dos primers xoriguers petits d'aquest any.

Ho anunciaven ahir a través del seu facebook, recordant que a les caixes nius situades al campanar encara hi ha 13 ous més esperant a fer eclosió.

La reintroducció a la Vila

El xoriguer petit és un falcó menut que es va extingir a Catalunya a inicis dels anys 80. La Generalitat de Catalunya ha dut a terme diversos projectes de cria en captivitat i reintroducció amb èxit, de manera que aquesta au ha tornat a establir-se a Catalunya amb una població d'unes 150 parelles.

Entre els anys 2012 i 2013 es van alliberar, a la Vila de Castelló d'Empúries, joves de xoriguer petit (Falco naumanni) amb l'objectiu que s'establissin com a nidificants. El teulat de l'Ajuntament va ser dels primers llocs on es va iniciar aquesta reintroducció, amb la idea que s'hi establís una colònia: col·locaven exemplars joves de xoriguer a l'interior de caixes-niu dalt d'estructures altes com ara teulats, els hi facilitaven aliments cada dia fins que els joves eren capaços de valer-se per ells sols. Com que les aus es queden un temps al lloc on han après a volar, fins que marxen per iniciar la migració cap a terres africanes, es buscava que tornessin a nidificar al lloc on van créixer.

La bona notícia va arribar l'any següent, el 2014, quan es va comprovar que fins a 10 parelles d'aquesta espècie es reproduïen als edificis i taulats del centre històric. Des de llavors, la situació s'ha repetit en cada època de nidificació. Així, Castelló d'Empúries es convertia en la primera colònia de Xoriguer petit de Catalunya ubicada en mig d'un entorn urbà.

Pel que fa als xoriguers petits de la Basílica, aquesta colònia va creixent "a poc a poc", segons informen des del centre de culte.

L'any passat, es va fer un nou pas pel seguiment i difusió del projecte, col·locant una càmera al taulat de l'Ajuntament que permetia veure en directe com els adults alimentaven als polls del niu, i on també hi havia dos nius més de xoriguer petit.