L'Ajuntament de Castelló d'Empúries bonificarà el 100% de la Zona Blava

Una de les mesures que l'Ajuntament de Castelló d'Empúries aplicarà per tal de promoure la reactivació econòmica arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, és la bonificació del 100% de la zona blava

Després de les negociacions amb la concessionària Empark, no s'ha arribat a cap acord que satisfaci les dues parts; per tant, l'Ajuntament proposa que es comprin els tiquets i els abonaments i que sigui el propi Ajuntament qui retorni els imports als usuaris. Aquesta no és la fórmula que més agrada al consistori però la negativa de la concessionària, davant les propostes fetes per arribar a un acord, ha deixat només aquesta via per tal que veïns, veïnes i visitants puguin recuperar íntegrament el cost de l'estacionament de vehicles en zona blava.

En el cas dels abonaments, implica fer-ne la compra tal com es feia els altres anys i presentar una instància, adjuntant el comprovant, a través de la qual es reintegrarà el total de l'import de l'abonament. Pel que fa als tiquets senzills, s'ha buscat una opció més àgil que requereix la col·laboració dels establiments o comerços on els usuaris consumeixin. Aquests seran els encarregats, si així ho creuen oportú, de retornar els diners als clients i posteriorment reclamar-los al consistori mitjançant també una instància i els comprovants corresponents. Els tiquets hauran de ser com a màxim de dues hores d'estacionament. En el cas que hi hagi algun tipus d'infracció que comporti una sanció, serà l'usuari qui se n'haurà de fer càrrec.

L'Ajuntament hauria preferit que aquest estiu no hi hagués zona blava al municipi, però no ha pogut acceptar, de cap manera, les condicions que volia imposar la concessionària, que consistien a no abonar el cànon de 348.000 euros i alhora exigia percebre, per part del consistori, la quantitat de 170.000 euros.

Aquest any finalitza la concessió, per tant, serà el darrer de Zona Blava al municipi. En aquests moments ja es poden sol·licitar els abonaments enviant un correu electrònic a oracas@empark.es o per missatges de text al tel. 606 019 678. De moment, encara no s'ha obert el període per presentar les instàncies. Quan s'iniciï el termini es farà públic des de l'Ajuntament. Recordem que la Zona Blava no entra en funcionament a Empuriabrava fins al 15 de juny.