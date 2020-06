El Govern crea un pla de xoc de 5,3 MEUR per ajudar el sector vitivinícola

El Govern ha anunciat que destinarà 5,3 milions d'euros a un pla de xoc per a la vitivinicultura. L'objectiu, segons han detallat aquest dijous el vicepresident Pere Aragonès i la consellera Teresa Jordà, és oferir diverses ajudes per afrontar la crisi d'excedents de raïm i vi base, i compensar també les pèrdues econòmiques provocades per la covid-19. La principal mesura del pla de xoc són els 4 MEUR que Agricultura ja va anunciar per promoure l'ús de most concentrat rectificat (MCR) i substituir el sucre en l'elaboració de cava. Jordà ha destacat que les ajudes podran beneficiar tant els pagesos com els productors de vi, i ha lloat el pes del sector vitivinícola, tot assegurant que representa un "capital importantíssim pel país".