El Port esportiu de Roses obté el guardó Bandera Blava 2020

El Port de Roses ha obtingut, un any més, el guardó Bandera Blava acreditatiu de la bona gestió ambiental. Aquests guardons són atorgats per la Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE), a través de les qualificacions d'un jurat internacional que puntua diversos aspectes de la qualitat d'un port esportiu, com són seguretat, accessibilitat, sostenibilitat, informació i educació.

Bandera Blava és un reconeixement internacional que compta amb la participació, entre d'altres, dels Organismes de Nacions Unides per al Turisme (OMT) i el Medi Ambient (PNUMA) i que verifica el compromís de les organitzacions amb la qualitat i sostenibilitat de les instal·lacions i la gestió que es fa dels recursos.

Els criteris emprats per a la concessió del distintiu als ports esportius avaluen aspectes relacionats amb la informació i educació ambiental que la infraestructura ofereix (panells informatius sobre les instal·lacions i ecosistemes litorals, organització d'activitats d'educació ambiental al llarg de l'any), amb la gestió ambiental que s'hi desenvolupa (comptar amb un pla d'acció ambiental, una adequada gestió de residus,...) i, per últim, amb la seguretat i serveis que ofereix (accessibilitat, equips de salvament i primers auxilis, etc).

Port de Roses ha tornat a superar, un any més, l'avaluació i inspecció realitzades pel jurat del guardó i torna així a assolir el distintiu Bandera Blava. Aquesta acreditació se suma als certificats d'ecogestió i ecoauditoria EMAS i ISO 14001 que el Port, juntament amb les platges, cales i passeig Marítim de Roses, ostenten des de fa anys. Uns certificats que, seguint els estàndards europeus, avalen la qualitat ambiental d'aquests espais, vetllant tant per les bones condicions ambientals actuals com per l'aplicació d'un sistema de gestió continuat que té per objectiu garantir, i inclús millorar, aquesta qualitat ambiental en el futur.