Maçanet referma l'aposta pel turisme de benestar i silenci

L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys referma, des de fa mesos, la seva aposta pel turisme de benestar, que aporta silenci i tranquil·litat. Hi ha visitants que busquen gaudir de la natura i cuidar-la i el municipi altempordanès potencia aquesta oferta. Aquesta iniciativa contrasta amb una situació que s'està produint a mesura que avança la desescalada i que lamenten des del consistori: «La presència cada vegada més gran de motocicletes a la carretera que va al veïnat de Tapis, les quals van a gran velocitat i moltes vegades fan curses».

«Volem mostrar el nostre malestar davant d'aquesta situació, ja que contribueix que hi hagi soroll a les carreteres i, per tant, contaminació acústica», expressen des de l'Ajuntament, que demana respecte per a la resta de gent que hi circula, ja que les carreteres són de tots. «Agrairíem a tots aquells que vulguin gaudir de les nostres carreteres que ho facin d'una manera cívica, perquè, a Maçanet, volem benestar i silenci, no volem contaminació acústica», diu l'alcaldessa, Mercè Bosch.

«Segons diferents fonts del sector turístic, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, el turista nacional optarà per viatges amb estades curtes, amb accés en vehicle privat i per destinacions properes a la seva residència. Així doncs, a Maçanet, tenim clar que, ara, cal potenciar més que mai el turisme intern», pontifiquen els responsables municipals. A més, segons el mateix estudi, els allotjaments rurals seran percebuts com l'opció preferencial. Maçanet anima a venir a gaudir dels seus racons naturals i dels seus «espais del silenci», els quals es poden consultar a la Guia espais de silenci, disponible tant en format de paper com digital.

«Tot i que estem passant per una situació complicada, a poc a poc, els establiments i els comerços del municipi van obrint les portes, per tal d'intentar tornar a la normalitat com més aviat millor. Això sí, sempre amb les màximes mesures de seguretat i sanitàries», manifesten des del consistori maçanetenc.