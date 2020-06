El sector dels còctels fa una acció solidària per als sanitaris

Cocktails to Thank va néixer de la mà del bartender Roger Rueda, un cop recuperat de la Covid-19, amb la intenció de portar còctels sense alcohol als hospitals per tal d'agrair «la dedicació, l'esforç i la feina que fan dia rere dia els equips sanitaris i el sobreesforç inhumà que han fet durant la pandèmia».

L'acció solidària ha comptat amb l'adhesió de nombrosos bartenders de tot Catalunya, entre els quals hi ha Gerard Ruiz, del Port de la Selva, i ha consistit a regalar còctels sense alcohol als professionals dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt.