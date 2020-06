Les residències de gent gran reben les primeres visites

Amb l'aplicació de la fase dos del desconfinament, els familiars d'usuaris de les residències de gent gran han pogut començar a visitar-los, això sí, envoltats de mesures higièniques i sanitàries per evitar qualsevol mínima possibilitat de contagi de la Covid-19, però plens d'una immensa alegria després de més de gairebé tres mesos sense veure's cara a cara. Les residències de gent gran han sigut un dels focus que més han patit la malaltia i la propagació del virus, i per això, ara els toca estar molt amatents als retrobaments. Tot i que a la comarca no hi ha hagut focus de coronavirus en aquests centres, continuen sent un col·lectiu vulnerable, cosa que els obliga, de la mateixa manera, a actuar preventivament i amb tots els sentits.

L'Asil Vilallonga de Figueres i la residència Pi i Sunyer de Roses, com la resta de centres sense coronavirus, comencen a obrir portes amb uns protocols molt estrictes per poder permetre les visites dels familiars als seus usuaris, i així protegir-los al màxim del risc de contagi.

Miquel Aiguabella, president del Patronat de la fundació privada benèfica Asil Vilallonga, explica que «les visites les vam començar el dimarts 2 de juny, i poden accedir un familiar per cadascun dels nostres residents». El dimecres a la tarda, ja eren tres els usuaris que havien pogut gaudir de les visites dels seus familiars. A la residència Pi i Sunyer de Roses, el seu director, Josep Marès, explica que poden rebre setze visites cada dia, de dilluns a divendres, i set durant els caps de setmana. Allà els familiars també tenien moltes ganes de veure la seva gent gran, i els primers tres dies de la fase 2 les hores de visita estaven plenes. A partir de dijous, però, «han disminuït».

Protocols clars

Aiguabella recorda que «seguim les recomanacions de Sanitat, i per això les famílies han estat degudament informades de les condicions establertes per visitar el resident», i afegeix que, des de l'Asil, «estem degudament preparats per evitar situacions indesitjables». Marès, per la seva banda, mostra el protocol per a poder reunir les famílies altre cop. Un document que no s'està de cap mesura per evitar al màxim qualsevol risc, unes pautes que pràcticament s'estenen de manera semblant a tots els centres.

Abans de poder veure el seu familiar a la residència, els responsables s'han d'assegurar que el visitant està lliure de Covid. Des de la residència, si tot és correcte, es dona dia i hora de visita. Quan arriba el moment, preparen la persona gran, li posen la mascareta i li netegen bé les mans. Els seus familiars, que també porten mascareta, s'esperen a la recepció. Si porten alguna bossa, l'han de deixar, cal minimitzar riscos. Quan tot està a punt, els visitants han de rentar-se les mans, i també les sabates en una catifa amb desinfectant, i després poden entrar a la sala. A Roses, aquest espai és molt accessible i no cal transitar per la resta d'instal·lacions de la residència.

Arriba el moment més esperat, però, és clar, mantenint les distàncies. És l'hora de compartir preocupacions, alegries i anècdotes acumulades durant tres mesos.

I quan acaba, el resident ha de tornar a desinfectar-se les mans i el personal de la residència haurà de netejar i desinfectar la sala, la taula i les cadires.