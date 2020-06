El nou manteniment de Parcs i Jardins de Figueres comença el 15

El vicealcalde Pere Casellas va anunciar en el darrer ple que la nova empresa encarregada del manteniment de Parcs i Jardins es posaria en marxa a partir del proper 15 de juny. La intenció era que ja hagués començat des del mes d'abril passat, però la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 va fer aturar tot el procés de canvi. L'encarregada de substituir Fisersa Ecoserveis és la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL i Brócoli, SL que ho farà per un cost de 2,3 milions d'euros anuals.

Casellas va voler fer una reflexió en veu alta sobre la proliferació de males herbes a la ciutat: «És del tot impossible en una època de primavera tenir la ciutat lliure d'herbes fent-ho a mà i no amb herbicides». El vicealcalde es referia a l'acord de ple contra l'ús del glifosat, «estic d'acord que no l'utilitzem, però no podem tenir el mateix grau d'exigència. Hem d'assumir que hi haurà males herbes, que poden fer malbé el paviment i que això ens costarà diners».