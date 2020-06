El nou casal Aventura Jove de Roses promou activitats esportives a la natura

Els casals municipals de Roses per a joves amplien la seva capacitat. L'Estiu jove, que es realitza a les instal·lacions del CAR, és una activitat molt demandada per nois i noies d'entre dotze i setze anys, malgrat que només compta amb trenta places per al mes de juliol i trenta per a l'agost. En aquest sentit, l'oferta de casals juvenils d'enguany es veu reforçat amb la incorporació de l'Aventura Jove, també amb unes trenta places.

Verònica Medina, regidora de Joventut, explica que la nova proposta «manté la filosofia de l'Estiu Jove, però s'enfoca a l'esport i el medi ambient», i afegeix que «la programació de les activitats la fan els joves de la mà dels monitors». Aquest nou casal tindrà assignada la sala miralls del teatre municipal de Roses, malgrat que «estaran fent activitats exteriors, també han de tenir un espai de trobada o pels dies de mal temps». Aquest casal ha sigut una proposta sorgida a través del Pla Local de Joventut, quan en una de les reunions els joves van demanar activitats relacionades amb el medi ambient.

Segons la regidora de Joventut, «és una prova pilot, a més enguany és un estiu diferent, casals diferents i activitats diferents, però esperem que sigui benvinguda i acceptada», i espera que de cara a l'any vinent sigui una «proposta consolidada».

Disminueixen els grups

Aquest estiu els casals municipals de Roses seran «una mica diferents», reconeix Medina. Les activitats d'estiu per a infants i joves es podran començar a realitzar a partir de la fase 3, «si les autoritats ho permeten», l'1 de juliol.

Per a poder complir les mesures i protocols sanitaris determinats s'ha acordat una reducció de places dels diferents casals. Fundesplai, l'empresa que gestiona els casals, ha apuntat cap a aquesta direcció per tal de poder prioritzar les mesures sanitàries, d'higiene, organització i prevenció establertes per la Direcció General de Joventut. Així, el casal de lleure esportiu comptarà amb 200 places al juliol i 200 més a l'agost, i es desenvoluparà a l'espai habitual, pista annexa, pavelló, i estadi municipal de Mas Oliva. Pel que fa al casal infantil, les places mensuals són 150, repeteixen a les instal·lacions de l'escola Montserrat Vayreda i podran disposar del servei de menjador. El casal infantil compartirà espai amb el Tardestiu, que compta amb 80 places al juliol i 70 a l'agost.

Per a Medina, un dels aspectes pendents en els casals era el servei d'acollida de matins, que els pares i les mares havien sol·licitat a les valoracions finals, i que aquest any es posa en marxa «per tal de facilitar l'organització i conciliació familiar dels pares i mares».

El CAR Jove mig obert

Amb l'entrada a la fase 2, el CAR Jove ha començat el servei presencial per oferir informació juvenil amb cita prèvia, de dilluns a divendres i en horari de tardes. A més, l'espai té mampares i les diferents mesures higièniques i sanitàries necessàries. Des del CAR es manté la informació i activitats a través de les xarxes socials.