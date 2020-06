Més de 100 establiments d'hostaleria s'acrediten amb el segell estatal Local Segur

Amb l'objectiu de fomentar la seguretat i la confiança, demostrant la feina ben feta, els establiments de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà compten amb el suport de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines per formar-se i aconseguir degudament el segell Local Segur, que és reconegut a escala estatal. Aquest distintiu el promouen les patronals Cehat (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) i Hostelería España.

Tal com remarquen des de l'associació, l'hostaleria és un dels sectors més importants i un dels més afectats per la crisi de la Covid-19. «Per aquest motiu, i a petició dels nostres associats, hem col·laborat en l'elaboració de les mesures higièniques i sanitàries per afrontar les fases d'obertura. Amb aquesta eina, ajudarem a les empreses del sector de la restauració i allotjament a identificar i analitzar els riscos inherents als seus establiments, així com a realitzar les millors pràctiques en el servei, en les seves instal·lacions i amb el personal per fer front a virus», assenyales els responsables de l'associació, i hi afegeixen: «Ens mou la generació de confiança sobre la seguretat dels nostres clients i professionals de sector».

Aquest segell recull, entre altres serveis, un curs de formació per a responsables de l'empresa i treballadors; un manual de mesures per a empresa i treballadors; un distintiu d' Hostaleria Segura que acredita que l'empresa està adaptada a la legislació que permet la seva obertura durant la crisi de la Covid-19; un llistat de comprovacions sobre l'empresa i el treballador; cartelleria i senyalitzacions per a les zones de treball, de clients i zones comunes; accés a la plataforma i actualització de normativa referent a la Covid-19 i accés a plataformes de comercialització i ofertes per a l'establiment. Tots els associats de l'entitat poden sol·licitar gratuïtament aquest segell, que té un important cost per a no associats, i tindran una promoció en l'àmbit estatal en matèria de comunicació i també al web localseguro.hosteleriaunida.es.

«La Patronal d'Hostaleria de l'Alt Empordà segueix apostant per projectes que aporten directament serveis i resultats a les empreses del sector», conclouen des de l'associació.

D'altra banda, en l'àmbit local, hi ha municipis com Roses i Figueres que també han engegat iniciatives en aquesta mateixa línia. L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, que agrupa unes 200 empreses, ha creat un distintiu que acredita el compliment dels protocols d'higiene i seguretat als seus establiments associats. La iniciativa té l'eslògan Roses et cuida i compta amb el suport de l'Ajuntament de Roses.

A Figueres, l'Ajuntament ha posat en marxa una proposta per fomentar el comerç segur mitjançant el compliment de les recomanacions d'higiene, salut i seguretat. Ho fa a través d'una guia de mesures obligatòries, amb motiu de la seva reobertura després del període de confinament.