La Iaeden reclama reduir la cabana porcina de l'Alt Empordà

Més de quaranta plataformes i entitats de defensa i preservació del medi i la salut d'arreu del territori català han participat en la manifestació virtual del 5 de juny, amb motiu del dia mundial del medi ambient, on cridaven a posar fi al model econòmic i social que, a parer seu, és el responsable de la crisi de la Covid-19. Demanaven que la nova normalitat preservi la salut, la natura i el clima, en lloc de tornar a «l'economia de mercat especulativa».

Des de la comarca, Iaeden– Salvem l'Empordà ha participat en l'acció amb un vídeo on demana l'aturada de tota ampliació o noves granges de porcs i alhora un pla per reduir la cabana porcina al país. L'entitat va recordar que l'elevada densitat de cabana porcina a Catalunya ha esdevingut un dels problemes més greus de contaminació de les aigües subterrànies. «Tots els científics diagnostiquen que en el nostre país, en el context de canvi climàtic, tindrem un dèficit en la disponibilitat de l'aigua».

A la presentació de l'acció

La portaveu de SOS Costa Brava i de la Iaeden, Marta Ball-llosera, va participar en la presentació de l'acció virtual, i va recordar que «una de les principals causes de destrucció del medi natural és l'especulació urbanística que porta alhora una fragmentació d'hàbitats», i va afegir que «aquesta fragmentació i canvi d'usos del sòl és una de les causes principals de pèrdua de biodiversitat, que alhora ens porta a desequilibris i crisis ambientals molt importants, com el cas encara vigent de la pandèmia pel coronavirus».

Ball-llosera també va apuntar a la necessitat de planificar de manera supramunicipal i va lamentar que el Pla Director de la Costa Brava «no és suficient», per a l'ambientòloga «cal posar remei de manera definitiva a l'especulació urbanística i virar els POUMs i els planejaments perquè hi hagi habitatge assequible mitjançant l'ocupació de les cases buides o rehabilitant les antigues en comptes de seguir destruint el territori».