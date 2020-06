Guanyem Figueres publica i valora les despeses dels grups municipals de la ciutat

Guanyem Figueres fa públics els comptes del seu grup municipal. La candidatura considera que tota la ciutadania hauria de conèixer amb què s'han gastat les aportacions als grups municipals que perceben totes les candidatures amb representació municipal.

En aquest sentit, Guanyem Figueres tenia dret a percebre 6.600 euros pels 6 mesos de juliol a desembre de 2019. D'aquesta quantitat la formació només ha gastat 2.867,81 euros. Sobre aquesta quantitat l'informe d'intervenció considera que les despeses bancàries per valor de 54,60 euros que la formació havia inclòs no són justificables. En total doncs, Guanyem Figueres retornarà els 3.786,79 euros que no ha utilitzat.

El llistat de despeses de la candidatura municipalista hi consten el lloguer del local de l'Avinguda Salvador Dalí on el grup municipal hi desenvolupa la seva tasca, els subministres de llum, aigua, telefonia i internet, així com el domini web o flors per les ofrenes de Tots Sants i a Lluís Companys que es celebren anualment.

Així mateix, Guanyem Figueres considera que els diners públics s'han d'utilitzar de manera curosa, fet que consideren que no s'ha fet en tots els casos. En aquest sentit, denuncien les despeses susceptibles de ser despeses electorals segons l'informe de la interventora municipal. Aquestes despeses per llei no són justificables i per Guanyem Figueres moltes d'aquestes tampoc són ètiques.

La formació destaca les despeses del grup municipal de Junts per Figueres encapçalat per Jordi Masquef, que té més de 10.000€ susceptibles de formar par de les despeses de la campanya electoral del maig de 2019. D'aquestes despeses, segons ells, en destaquen 246 menús per valor de 4.920€ a un hotel de la ciutat, els 2.165,90€ del muntatge d'equips de so i llum, o un reportatge fotogràfic per valor de 1.140€ fet per un càrrec de confiança de l'anterior govern de Marta Felip i Jordi Masquef.

Pel que fa al grup municipal de Ciutadans, Guanyem Figueres explica que l'informe d'intervenció destaca prop de 4.000€ en imatge corporativa i la producció de vídeos també susceptibles de formar part de despeses electorals.

Per últim, Guanyem Figueres considera que «tots els partits polítics haurien de mostrar amb total transparència la finalitat de tots els diners públics per tal de garantir-ne la fiscalització per part de la ciutadania.»