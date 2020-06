Distribueixen cartells informatius als establiments i comerços de Castelló d'Empúries

Les mesures de seguretat i higiene per prevenir el coronavirus han estat presents al nostre dia a dia, des de la propagació del virus. Amb el desconfinament han anat sorgint noves mesures i els establiments i comerços les han hagut d'anar adoptant, com per exemple: l'ús de mascaretes, la distància de seguretat, l'ús de gel hidroalcohòlic, entre d'altres.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries posa a l'abast de comerços i establiments del municipi, un conjunt de cartells imprimibles perquè cadascú es pugui descarregar per al seu negoci. De moment se n'han fet 13, amb opció d'editar-ne més si se'n troba a faltar algun o si les noves mesures ho requereixen. Properament també es podran trobar en diferents llengües.

El disseny dels cartells s'ha adaptat a la proposta gràfica de la campanya turística, que es presentarà aquesta setmana, i la intenció és que tot el municipi mostri una imatge homogènia.

Aquesta acció s'ha realitzat des de l'Ajuntament però és una de les propostes sorgides de la taula de treball de Salut, Higiene i Seguretat, portada a terme en el marc de la col·laboració entre el sector públic-privat. La taula es va crear per adoptar de forma conjunta mesures per fer front a la reactivació econòmica del sector turístic-empresarial del nostre municipi.

Els imprimibles es poden trobar al web de l'ajuntament, a la pàgina de promoció econòmica.