La concessionària de la zona blava de Castelló demana 170.000 euros

Entre les mesures que vol aplicar l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a promoure la reactivació econòmica del municipi arran de la crisi sanitària de la Covid-19, hi ha prescindir de la zona blava. Aquesta proposta, però, no ha agradat a l'empresa concessionària, ja que el contracte s'acaba justament aquest any.

Des de la concessionària, una de les alternatives que es proposava era traslladar els seus serveis a l'estiu del 2021, per deixar aquest 2020 sense zona blava. Aquesta opció tampoc ha sigut ben vista per l'alcalde del municipi, Salvi Güell, qui ja havia recordat, en diverses ocasions, que aquest 2020 s'acabava la concessió, que va començar el 2013, i que la seva voluntat seria la de no renovar aquest servei. Segons l'alcalde, «aquesta no és una solució, perquè l'any que ve encara notarem la crisi i seria únicament traslladar el problema».

Condicions inacceptables

Durant les negociacions, l'empresa ha demanat no abonar el cànon d'aquest any, una petició que Salvi Güell considera «acceptable».

Tanmateix, la segona de les peticions de l'empresa per a no entrar en funcionament aquest estiu és que el consistori els indemnitzi amb 170.000 euros, una quantitat que Güell considera «totalment fora de lloc».

Per això, en cas que la negociació amb l'empresa concessionària no es resolgui «satisfactòriament» per les dues parts, la proposta de l'Ajuntament implicaria retornar els diners dels abonaments i tiquets a tots els usuaris, tant pel que fa a treballadors de les zones comercials, veïns i veïnes, com visitants.

En aquest darrer cas, Salvi Güell planteja poder-ho fer a través dels establiments, que haurien de recollir els tiquets de zona blava, abonar-ho als clients i posteriorment reclamar-ho al consistori.