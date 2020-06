La campanya de Renfe «Destino Figueres» ha de millorar els horaris dels trens

La reunió dels responsables municipals amb Renfe s'ha celebrat per videoconferència.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el vicealcalde, Pere Casellas, i el regidor de turisme, Alfons Martínez, s'han reunit avui amb el president de Renfe, Isaías Táboas, i amb el cap de màrqueting de la companyia, Manuel Sempere. L'objectiu, treballar per posar en marxa la campanya conjunta "Destino Figueres", una campanya de promoció de la ciutat a través dels trens -convencionals, AVE i corredor mediterrani- i del Canal de Renfe Viajes per donar a conèixer els llocs més emblemàtics de la ciutat de Figueres.

Canal Renfe és la tercera pàgina web més visitada de viatges d'Espanya, després de Booking i Tripadvisor.

Per altra banda, durant la reunió, els responsables de Renfe s'han compromès a estudiar la petició de l'Ajuntament per millorar i adequar els horaris de trens de gran velocitat a Figueres a primera hora del matí i a última hora del vespre, una reivindicació dels usuaris figuerencs que es desplacen a Barcelona diàriament, sobretot, per motius laborals.